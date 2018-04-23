Москва, Санкт-Петербург и Штутгарт претендуют на «Белгород Сити»

Posted 23 апреля 2018, 12:30
Published 23 апреля 2018, 12:30
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
На конкурс прислали 26 проектов. Из них в финал прошли четыре (пятый финалист не успел предоставить проект в срок). Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней выберет победителя. По словам главного архитектора Белгородской области Галины Горожанкиной, окончательное решение будет принято через неделю.
«Белгород Сити» на семи холмах
Первым представил свою концепцию «Белгород Сити» московский «Горпроект» – городской проектный институт жилых и общественных зданий. По их проекту построили в том числе и общественно-деловой «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, где расположена штаб-квартира «Газпрома».
В основе концепции «Белгород Сити» от московских архитекторов – семь зданий различной высоты с зелёной кровлей, которые объединяются в зелёный холм, разделённый семью каньонами-улицами.
Холм образуют здания правительства и аппарата губернатора, Белгородского городского округа, здание органов судебной власти и филиалов федеральных структур, бизнес-центр, отель на 200 номеров с конгресс-залом площадью 850 м2, киноконцертный комплекс с залом IMAX-Dome 3D в виде шара, здание торгово-развлекательного центра. В центре мини-города – площадь с фонтаном.
Движение транспорта предусмотрено по двум кольцам вокруг Сити и по транзитному потоку подземной автомагистрали, разделяющей Сити пополам. В подземном паркинге площадью 91 800 м2 поместится 2 700 автомобилей.
Эксперты оценивали концепции по трёхбалльной системе. И только один из них поставил 2,9. Основная претензия – закрытость, этот «Белгород Сити» «повёрнут к городу спиной».
«Белгородская крепость» на новый лад
Как раз идею «открытой Белгородской крепости» взяли за основу архитекторы из московской Homeland Group. Они представили градостроительную композицию современной городской «крепости», не отгораживающейся от окружающей территории, а открывающейся городу, жителям, гостям.
Правительство области и администрации Белгорода и района здесь должны расположиться в зданиях-«трилистниках». Добавятся офисный блок – в виде горизонтального небоскрёба, гостиница и апарт-отель, спорткомплекс, стилобат (ритейл и паркинг), медиацентр и две площади – большая и малая. При этом все здания «стоят на ногах», что создаёт открытое пространство.
Проект стал фаворитом у экспертов, удостоился самых высоких оценок.
Без подземной дороги, но с велодорожкой
Совместный питерский проект Futura Architects и «Урбаники», наоборот, стал аутсайдером у членов совета. В первую очередь из-за отказа архитекторов от сквозной подземной магистрали, что усложнит транспортную инфраструктуру в районе.
Проектом предусматривается пешеходная связь между микрорайонами «Жемчужина» и «Новая жизнь» через «Белгород Сити». Подземный проезд посчитали неэффективным потому, что недалеко проходит трасса М-2 для объезда города. Для общественного транспорта сделали специальный карман, который позволит в пиковые часы выполнять до 60 отправлений автобусов в час.
Сам комплекс состоит из 14-этажного здания администрации, бизнес-центра посередине, спортивного и торгового комплекса. Все здания – сложных форм. В центре – главная площадь города с фонтанами.
Немецкая роскошь для белгородской уникальности
Наиболее яркий проект представили гости из немецкого Штутгарта – DB-ARCH Studio Дмитрия Бойкова. Создатели концепции остановились на образе позитивной, динамической и парковой архитектуры. Обтекаемые формы сооружений создают интересные ракурсы, на центральной площади с фонтаном летом можно устраивать кинотеатр под открытым небом, зимой – каток.
Башня областной администрации вырастет на 18 этажей, в 80 м в вышину, городской администрации – на девять этажей. Комплекс условно разделили на три части: областная и городская администрация, торгово-развлекательные и бизнес-центры.
От подземного тоннеля отказываться не стали. Скорость движения на кольцевой дороге предложили ограничить до 50 км/ч.
Эксперты поставили проект на второе место, указав на его дороговизну и невозможность реализовывать его по частям.
У главных архитекторов свой взгляд
Однако главные архитекторы Белгорода и Белгородской области Сергей Киселёв и Галина Горожанкина, не сговариваясь, отметили в первую очередь именно эту концепцию.
- Проектируемый комплекс должен являться градостроительной доминантой, соответственно, это должно быть уникальным объектом в первую очередь. Также мы должны понимать, что завтра на эту территорию будут ездить на работу от пяти до восьми тысяч человек. Особое внимание должно уделяться озеленению в соответствии с проектом «Белгородчина – рукотворный парк». Лично мне приглянулась последняя работа, которая действительно станет градостроительным акцентом, которая задаст вектор всей белгородской архитектуры.
Сергей Киселёв
Мы хотели найти архитектурный образ «Белгород Сити», который стал бы брендовым элементом архитектуры нашей области. Четвёртый проект попал в точку: он имеет красивую гибкую архитектуру, целый ряд инновационных моментов. Несмотря на то, что при реализации возникнут сложности, потому что его нельзя разбить на этапы.Галина Горожанкина
На губернаторское «Ах!» не наработали
Подводя итоги архитектурно-градостроительного совета, Евгений Савченко отметил, что каждый проект по-своему хорош.
- Но такого, чтобы сказать слово «Ах!» и на этом остановиться, нет. Не хочу анализировать, кто лучше, кто хуже, давайте поручим нашему градостроительному совету подвести окончательные итоги.
Евгений Савченко
Галина Горожанкина рассказала журналистам, что с конечным проектом определятся через неделю.
- Мы рассматривали несколько вариантов одной и той же концепции развития района «Жемчужина» и приняли решение «замиксовать» несколько проектов. Возможно, пойдём таким путём и в этот раз. Сегодня мы увидели индивидуальные образы, они разные, отдельные напоминают брендовые объекты. Допустим, сейчас в Китае будет строиться горизонтальный небоскрёб – это тема, и здесь мы это видели. Приятно, что сильные проектные организации Москвы, Санкт-Петербурга, Штутгарта откликнулись на наш конкурс. Это говорит о статусе нашей области, что наша область интересна для архитекторов.
Галина Горожанкина