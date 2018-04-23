Москва, Санкт-Петербург и Штутгарт претендуют на «Белгород Сити»

- Мы рассматривали несколько вариантов одной и той же концепции развития района «Жемчужина» и приняли решение «замиксовать» несколько проектов. Возможно, пойдём таким путём и в этот раз. Сегодня мы увидели индивидуальные образы, они разные, отдельные напоминают брендовые объекты. Допустим, сейчас в Китае будет строиться горизонтальный небоскрёб – это тема, и здесь мы это видели. Приятно, что сильные проектные организации Москвы, Санкт-Петербурга, Штутгарта откликнулись на наш конкурс. Это говорит о статусе нашей области, что наша область интересна для архитекторов.