TamTam vs Telegram, или На войне все средства хороши

Сам Павел Дуров отметил, что из-за блокировки Telegram ухудшится качество жизни 15 млн россиян, так как сервис без VPN может быть временами недоступен. Террористическая угроза в России, по его словам, останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах или через VPN.