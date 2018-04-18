TamTam vs Telegram, или На войне все средства хороши

Posted 18 апреля 2018, 09:23
Published 18 апреля 2018, 09:23
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
TamTam существует с мая 2017 года. Упоминание о мессенджере в пространстве российских социальных сетей заметно возросло после 20 марта, когда Верховный суд признал требование ФСБ предоставить ключи шифрования от Telegram законным, а Роскомнадзор дал на это 15 дней. Начались призывы переходить в TamTam и социальные опросы пользователей, готовы ли они сменить мессенджер.
В день суда холдинг Mail.Ru Group разместил подробную рекламу TamTam, сделав упор на том, что сервис ни в чём не уступает Telegram. А после блокировки конкурента TamTam начал использовать агрессивные методы продвижения.
В мессенджере Mail.Ru Group появились фэйки самых популярных в России телеграм-каналов, среди которых были каналы политика Алексея Навального, блогера Ильи Варламова, «Российской газеты», телеканала «Дождь», ИД «КоммерсантЪ», газеты «Ведомости», издания «Деловой Петербург», Пятого канала, «Сноб», «РБК», «Сталингулаг», «Методичка», «Футляр от виолончели» и другие.
В ответ на претензии, по словам руководителя отдела новостей Varlamov.ru Филиппа Киреева, TamTam предложил удалить поддельный канал, если Варламов зарегистрируется у них на самом деле.
Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш также опровергла его присутствие в TamTam и сообщила, что они будут требовать закрытия фейкового канала. Аналогичную позицию заняло и РБК.
Авторы популярных каналов «Бойлерная», «Сталингулаг», «Футляр от виолончели» тоже не собираются менять площадку ни при каких условиях из-за соображений безопасности.
Часть экспертов считает, что ситуация с Telegram является просто переделом рынка, чтобы забрать то, что чётко работало и давало стабильную прибыль. Многие медиаэксперты видят за попыткой ликвидировать Telegram в России и миллиардера Алишера Усманова, который контролирует холдинг Mail.ru, пишут «Новые известия».
Президент Центра политических технологий Игорь Бунин полагает, что силовики просто хотят контролировать Telegram и отслеживать «брожение умов» сплочённой и многочисленной ячейки общества, представляющей, по их понятиям, определённую опасность для государства.
За первые часы борьбы Роскомнадзора с Telegram «легли»: Viber, онлайн-игры, соцсеть «Одноклассники», онлайн-школы и магазины, интернет-ресурсы «Дискси», курьерские службы, VPN и прокси-серверы, сервисы облачного хранения, сервисы Microsoft, торренты, промышленные маршрутизаторы Moxa, Аpp store и Google play, сети провайдеров, платёжная система MasterCard, приложение АльфаБанк, интернет-сервисы аэропорта Шереметьево. Сам Роскомнадзор лёг из-за DDos-атаки. «Газпром» пожаловался на проблемы с поиском сотрудников из-за блокировки LinkedIn.
Число просмотров популярных телеграм-каналов после блокировки только выросло.
Сам Павел Дуров отметил, что из-за блокировки Telegram ухудшится качество жизни 15 млн россиян, так как сервис без VPN может быть временами недоступен. Террористическая угроза в России, по его словам, останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах или через VPN.
При этом снизится национальная безопасность России, так как часть личных данных россиян перейдёт из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook. Создатель Telegram подчеркнул, что в компании считают решение о блокировке антиконституционным и продолжат отстаивать право на тайну переписки россиян.