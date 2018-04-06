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Posted 6 апреля 2018,, 11:59

Published 6 апреля 2018,, 11:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Новый хутор в Чернянском районе получит название Сукмановка

6 апреля 2018, 11:59
За присвоение населённому пункту такого наименования проголосовали 98,86 % его жителей.

Опрос на территории Малотроицкого сельского поселения прошёл 1 апреля 2018 года. Его проводили первый заместитель председателя областной Думы Александр Скляров, сотрудники аппарата регионального законодательного органа, специалисты департамента внутренней и кадровой политики области, глава администрации Чернянского района Татьяна Круглякова, сотрудники администрации муниципалитета, депутаты муниципального совета района и актив жителей территории.

Участниками опроса стали 58 % жителей (615 человек) Малотроицкого сельского поселения, обладающих активным избирательным правом. 608 респондентов поддержали идею назвать новый хутор Сукмановкой. Опрос признан состоявшимся, так как минимальный порог в 50 % был преодолён.

Соответствующий протокол, утверждающий результаты опроса, опубликовала Белгородская областная Дума.

Ранее на территории нового населённого пункта был хутор из 25 домов, а после Великой Отечественной войны здесь был организован колхоз. С 1992 года в этом месте обособленно от остальных населённых пунктов Малотроицкого сельского поселения успешно действует крестьянско-фермерское хозяйство «Сукмановка». Оно состоит из одного дома, жилых и хозяйственных построек. Здесь также работают столовая, мастерская, запланировано строительство служебного жилья и создание новых рабочих мест, сообщает пресс-служба облдумы.

По словам первого заместителя председателя Белгородской областной Думы Александра Склярова, жителям Малотроицкого сельского поселения не безразлична судьба своей территории, они заинтересованы в появлении нового хутора, поэтому с радостью и гостеприимством встретили специалистов, проводивших опрос.

По его мнению, земляки обязательно оценят планы главы КФХ «Сукмановка» по расширению бизнеса и строительству жилья для специалистов. Глава хозяйства Николай Лаптев пользуется огромным уважением и авторитетом среди чернянцев. Он занимается производством зерновых и молока, собирается увеличить поголовье дойного стада в несколько раз, развивать животноводство. Николай Алексеевич создал все условия для успешного труда и хороших показателей. Так, урожай в хозяйстве в два раза выше, чем на соседних полях.

Александр Скляров также выразил уверенность, что в ближайшем будущем появятся желающие построить в новом хуторе «Сукмановка» жильё, так как на территории есть рабочие места с достойной заработной платой, проложена дорога с твёрдым покрытием, подведены коммуникации – вода, газ, электроэнергия.

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