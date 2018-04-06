Новый хутор в Чернянском районе получит название Сукмановка

По его мнению, земляки обязательно оценят планы главы КФХ «Сукмановка» по расширению бизнеса и строительству жилья для специалистов. Глава хозяйства Николай Лаптев пользуется огромным уважением и авторитетом среди чернянцев. Он занимается производством зерновых и молока, собирается увеличить поголовье дойного стада в несколько раз, развивать животноводство. Николай Алексеевич создал все условия для успешного труда и хороших показателей. Так, урожай в хозяйстве в два раза выше, чем на соседних полях.