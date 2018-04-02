Белгородская черта стала темой игры «Что? Где? Когда?»

- Вспоминая тех людей, то время, мы делаем фактически то же самое, что и они – объединяем людей во благо нашего Отечества, в память о прадедушках, заново вспоминаем ту эпоху, чтобы глубже узнать свою историю, свой край, почему мы вообще здесь появились, и что такое «белгородец». Мне было очень приятно видеть, что сегодняшнее мероприятие объединило людей разных поколений. Видеть это соревнование было очень заразительно, мы сами за команды переживали.