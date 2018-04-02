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Белгородская черта стала темой игры «Что? Где? Когда?»

2 апреля 2018, 09:18
Фото: Евгений Грицков
30 марта в музее народной культуры в Белгороде прошла презентация в игровой форме новой брошюры «Города – крепости Белгородской черты».

Презентацию нового издания в рамках социального, гуманитарного и научного проекта «Белгородская черта» решили провести в форме игры «Что? Где? Когда?».

Три команды – «Ратники пушкарской службы», «Ратники казачьей службы», «Ратники драгунской службы», состоящие соответственно из школьников, студентов истфака и взрослых любителей истории – отвечали на вопросы по Белгородской черте. Ответы на все из них содержались в новом сборнике, который можно было использовать при поиске ответов.

За каждый ответ команды получали часть карты Белгородской черты, которую в конце игры нужно было собрать воедино. За неправильный ответ команда лишалась одного игрока, который возвращался после правильного ответа.

«Драгуны» в итоге оказались более подкованными в истории края, но победа в этом случае была не главным достижением. Все участники игры получили сборники статей по истории Белгородской черты, как и наиболее активные и правильно отвечавшие зрители.

Председатель исторического общества «Ратник» Владимир Жигалов новым форматом презентации остался доволен.

- Нужно, чтобы эмоции были, чтобы люди через эмоции, может быть, через трудные, но положительные эмоции приходили к знанию. Я специально подошёл в конце игры и спросил: «Вам понравилось?». И оказалось, что, несмотря на разницу в возрасте, все оценили этот игровой формат.

Владимир Жигалов

Он рассказал, что эта брошюра – «тренировка» перед серьёзной научной книгой об основании, местах строительства, оборонительных сооружениях, служивых людях Белгородской черты. Обещает и большое количество картографического материала.

Строительство крепости в Яблонове идёт по плану. Мешает погода, но в срок всё будет выполнено.

Некоторые просят построить что-то социально значимое. Но извините, мы так никогда и не выйдем из этого социально значимого. Это правильно, это нужно, но и Яблонов – это не какое-то шоу. Это объект, который можно посмотреть, пощупать, ощутить даже запах, войдя внутрь. А если ещё там событие какое-то будет, то вообще прекрасно.Владимир Жигалов

Директор госархива Белгородской области Павел Субботин признался, что соревновательные эмоции заставили и его переживать за играющие команды.

- Вспоминая тех людей, то время, мы делаем фактически то же самое, что и они – объединяем людей во благо нашего Отечества, в память о прадедушках, заново вспоминаем ту эпоху, чтобы глубже узнать свою историю, свой край, почему мы вообще здесь появились, и что такое «белгородец». Мне было очень приятно видеть, что сегодняшнее мероприятие объединило людей разных поколений. Видеть это соревнование было очень заразительно, мы сами за команды переживали.

Павел Субботин

В богато иллюстрированную брошюру, изданную тиражом в 1 000 экземпляров, вошли информация по городам Белгородской черты, истории их основания, составлявшим их крепостным и оборонительным сооружениям, арсеналу оружия, планы и чертежи городов XVII-XVIII веков.

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