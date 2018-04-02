283,6 млн рублей потратят на мусоросортировочный комплекс под Губкином

На заводе планируют перерабатывать до 150 тыс. тонн в год строительного и бытового мусора, отработанных покрышек, отходов асфальта, стружки и опилок. В конце 2017 года на территории будущего завода ввели в эксплуатацию полигон для ТБО площадью 23,8 га и вместимостью в 3,7 млн тонн мусора.