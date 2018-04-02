283,6 млн рублей потратят на мусоросортировочный комплекс под Губкином

Posted 2 апреля 2018,, 09:49
Published 2 апреля 2018,, 09:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Подрядчика на строительство автоматизированного комплекса ищет ООО «Флагман». Подача заявок прекратится 4 апреля в 17:00. 283 640 920 рублей – максимальная (начальная) цена договора, включая НДС.
Проект строительства мусороперерабатывающего завода в Губкинском городском округе анонсировали ещё в 2015 году. Тогда сообщалось, что деньги на строительство «одолжат» в Евразийском банке развития. Построить его должны были в 2016 году.
Как пояснял изданию «Абирег» замначальника департамента ЖКХ Белгородской области Сергей Некипелов, отсрочка связана с резким скачком валют на стадии закупки немецкого оборудования предприятия.
Новый исполнитель должен будет построить производственный комплекс площадью 8 000 м2, административно-бытовой комплекс и бокс по ремонту техники, обустроить подъезды для спецтехники и благоустроить прилегающую территорию.
На заводе планируют перерабатывать до 150 тыс. тонн в год строительного и бытового мусора, отработанных покрышек, отходов асфальта, стружки и опилок. В конце 2017 года на территории будущего завода ввели в эксплуатацию полигон для ТБО площадью 23,8 га и вместимостью в 3,7 млн тонн мусора.
По данным базы Seldon, ООО «Флагман» действует с 5 декабря 2013 года. 18 января генеральным директором ООО стал Александр Полянский. Совладельцы компании – Константин Подшивалов и Анна Кулаковская (80 % и 20 % уставного капитала соответственно).
В 2016 году выручка по итогам деятельности составила 0 рублей, чистая прибыль – 5,03 млн рублей.