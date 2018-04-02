Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 апреля 2018,, 09:49

Published 2 апреля 2018,, 09:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

283,6 млн рублей потратят на мусоросортировочный комплекс под Губкином

2 апреля 2018, 09:49
Согласно лоту на сайте госзакупок, объект мощностью 150 тысяч тонн должны построить до конца 2018 года в СПК «Казацкий» в Губкинском городском округе.

Подрядчика на строительство автоматизированного комплекса ищет ООО «Флагман». Подача заявок прекратится 4 апреля в 17:00. 283 640 920 рублей – максимальная (начальная) цена договора, включая НДС.

Проект строительства мусороперерабатывающего завода в Губкинском городском округе анонсировали ещё в 2015 году. Тогда сообщалось, что деньги на строительство «одолжат» в Евразийском банке развития. Построить его должны были в 2016 году.

Как пояснял изданию «Абирег» замначальника департамента ЖКХ Белгородской области Сергей Некипелов, отсрочка связана с резким скачком валют на стадии закупки немецкого оборудования предприятия.

Новый исполнитель должен будет построить производственный комплекс площадью 8 000 м2, административно-бытовой комплекс и бокс по ремонту техники, обустроить подъезды для спецтехники и благоустроить прилегающую территорию.

На заводе планируют перерабатывать до 150 тыс. тонн в год строительного и бытового мусора, отработанных покрышек, отходов асфальта, стружки и опилок. В конце 2017 года на территории будущего завода ввели в эксплуатацию полигон для ТБО площадью 23,8 га и вместимостью в 3,7 млн тонн мусора.

По данным базы Seldon, ООО «Флагман» действует с 5 декабря 2013 года. 18 января генеральным директором ООО стал Александр Полянский. Совладельцы компании – Константин Подшивалов и Анна Кулаковская (80 % и 20 % уставного капитала соответственно).

В 2016 году выручка по итогам деятельности составила 0 рублей, чистая прибыль – 5,03 млн рублей.

Материалы по теме
Мусороперерабатывающий завод мощностью 150 тысяч тонн ТБО в год появится в Губкинском городском округеМусороперерабатывающий завод – показатель чистоты или загрязненности среды?Жители Волоколамска хотят убрать тонны мусора «по волшебству»
#Новости#Экономика#Евгений Грицков#Губкин#Мусороперерабатывающий завод#Раздельный сбор мусора
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18