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Posted 29 марта 2018,, 10:52

Published 29 марта 2018,, 10:52

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Игрушки со стихийных мемориалов: что с ними делать?

29 марта 2018, 10:52
После акций памяти по погибшим в кемеровской «Зимней вишне» на улице остаются игрушки и цветы. Цветы пробудут возле мемориалов, пока не завянут. Однако куда девать игрушки?

Об этом, например, задумались мэрия Владивостока, пишет «Восток-Медиа». Оставлять на улице игрушки нельзя: из-за снега и дождя очень скоро они будут выглядеть неприглядно.

Варианты, безусловно, есть. Но встаёт, насколько этично отдавать «траурные» игрушки в детские дома или малоимущим семьям. Некоторые не согласны и с утилизацией игрушек.

После акций памяти жертв кемеровской трагедии в Белгороде возле стихийного мемориала у часовни на Соборной площади тоже лежат игрушки. В связи с этим «Бел.Ру» спрашивает читателей: что с ними делать после траурных мероприятий?

Что делать с игрушками после траурных мероприятий?
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#Новости#Опросы#Общество#Игрушки#Трагедия в Кемерово#Кемерово#Траур
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