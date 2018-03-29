Игрушки со стихийных мемориалов: что с ними делать?

Об этом, например, задумались мэрия Владивостока, пишет « Восток-Медиа ». Оставлять на улице игрушки нельзя: из-за снега и дождя очень скоро они будут выглядеть неприглядно.

Варианты, безусловно, есть. Но встаёт, насколько этично отдавать «траурные» игрушки в детские дома или малоимущим семьям. Некоторые не согласны и с утилизацией игрушек.

После акций памяти жертв кемеровской трагедии в Белгороде возле стихийного мемориала у часовни на Соборной площади тоже лежат игрушки. В связи с этим «Бел.Ру» спрашивает читателей: что с ними делать после траурных мероприятий?

Что делать с игрушками после траурных мероприятий?