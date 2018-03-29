Игрушки со стихийных мемориалов: что с ними делать?

Posted 29 марта 2018,, 10:52
Published 29 марта 2018,, 10:52
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Об этом, например, задумались мэрия Владивостока, пишет «Восток-Медиа». Оставлять на улице игрушки нельзя: из-за снега и дождя очень скоро они будут выглядеть неприглядно.
Варианты, безусловно, есть. Но встаёт, насколько этично отдавать «траурные» игрушки в детские дома или малоимущим семьям. Некоторые не согласны и с утилизацией игрушек.
После акций памяти жертв кемеровской трагедии в Белгороде возле стихийного мемориала у часовни на Соборной площади тоже лежат игрушки. В связи с этим «Бел.Ру» спрашивает читателей: что с ними делать после траурных мероприятий?