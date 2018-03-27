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Posted 27 марта 2018,, 06:43

Published 27 марта 2018,, 06:43

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский «технолог» принимает заявки на ежегодное ралли

27 марта 2018, 06:43
Автомобильное спортивное соревнование пройдёт 14 апреля.

Организатором IV Ежегодного ралли 3-й категории БГТУ им. В. Г. Шухова является инженерно-гоночная команда вуза SHUKHOV RACING TEAM. Мероприятие относится к любительскому ралли.

Его участниками могут стать совершеннолетние водители с правами категории «B». Легковые автомобили должны иметь государственную регистрацию, соответствовать требованиям ПДД и пройти техническую инспекцию, с обязательным полисом ОСАГО.

Все участники будут разделены на зачётные группы: «абсолютный зачёт» (для всех желающих) и «студенты и выпускники БГТУ им. В. Г. Шухова», рассказали в пресс-службе вуза.

Приём заявок проводится по 12 апреля. Подробнее о соревнованиях можно узнать на официальных сайтах SHUKHOV RACING TEAM и вуза, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте».

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#Новости#Спорт#Соревнования#БГТУ им. Шухова#Ралли
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