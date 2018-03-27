Белгородский «технолог» принимает заявки на ежегодное ралли

Posted 27 марта 2018,, 06:43
Published 27 марта 2018,, 06:43
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Организатором IV Ежегодного ралли 3-й категории БГТУ им. В. Г. Шухова является инженерно-гоночная команда вуза SHUKHOV RACING TEAM. Мероприятие относится к любительскому ралли.
Его участниками могут стать совершеннолетние водители с правами категории «B». Легковые автомобили должны иметь государственную регистрацию, соответствовать требованиям ПДД и пройти техническую инспекцию, с обязательным полисом ОСАГО.
Все участники будут разделены на зачётные группы: «абсолютный зачёт» (для всех желающих) и «студенты и выпускники БГТУ им. В. Г. Шухова», рассказали в пресс-службе вуза.
Приём заявок проводится по 12 апреля. Подробнее о соревнованиях можно узнать на официальных сайтах SHUKHOV RACING TEAM и вуза, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте».