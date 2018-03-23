Кашляешь – проверься! 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Ольга Гончаренко, заместитель главного врача ОГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер», привела данные по заболеваемости туберкулёзом в регионе.
Белгородская область уже на протяжении нескольких лет является регионом с низкой заболеваемостью, с благоприятной эпидемиологической ситуацией по туберкулёзу и занимает по этому показателю первое место в России. Первые мы и по показателю смертности от туберкулёза. Но несмотря на это, случаи заболевания остаются, в том числе среди детей. Растёт количество больных туберкулёзом с лекарственной устойчивостью, которые требуют длительного лечения и наблюдения.Ольга Гончаренко
Заболеваемость в Белгородской области – 16,9 на 100 тысяч местного населения и 19,5 – с учётом УФСИН и приезжих. В среднем по России этот показатель значительно выше– 48,3. Смертность от туберкулёза в регионе – 1 случай на 100 тысяч населения. По России – 6,4. Показатель распространённости туберкулёза в Белгородской области – 22,9 на 100 тысяч населения. Детская заболеваемость: в возрасте до 14 лет – 1,6, 15-17 лет – 2,6 на 100 тысяч населения.
Всемирный день борьбы с туберкулёзом учреждён в 1993 году по инициативе ВОЗ. В Белгородской области традиционно проводится месячник по профилактике туберкулёза. С 23 марта по 23 апреля в регионе пройдут конкурсы «Лучший лектор», «Лучший плакат», «Лучшая поделка», которые помогут больше узнать о туберкулёзе, детям покажут мини-спектакли «Внимание, туберкулёз», видеоклипы покажут в школах и детских учреждениях, в театрах и филармонии, а перед киносеансами предложили проводить мини-лекции.
Волонтёры в символике Красного Креста выйдут на улицы городов для распространения информационных материалов и сбора пожертвований на помощь больным туберкулёзом.
В таких мероприятиях в 2017 году приняли участия 268 школ, 14 ссузов, вузов, 84 ЛПУ, шесть исправительных колоний. Прочитали почти 3 600 лекций, провели 191 мини-спектакль, создали девять видеоклипов. Помогало в мероприятиях месячника по борьбе с туберкулёзом 1 008 волонтёров.
Специалисты ожидают, что в 2018 году масштаб работы будет не меньшим и принесёт большую пользу в профилактике туберкулёза.