Кашляешь – проверься! 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Заболеваемость в Белгородской области – 16,9 на 100 тысяч местного населения и 19,5 – с учётом УФСИН и приезжих. В среднем по России этот показатель значительно выше– 48,3. Смертность от туберкулёза в регионе – 1 случай на 100 тысяч населения. По России – 6,4. Показатель распространённости туберкулёза в Белгородской области – 22,9 на 100 тысяч населения. Детская заболеваемость: в возрасте до 14 лет – 1,6, 15-17 лет – 2,6 на 100 тысяч населения.