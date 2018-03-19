Шоу «Выборы за стеклом» в школе, которую окончил мэр

В шестом кабинете есть всё, что нужно для подсчёта голосов. Например, на стене – формулы для расчёта скалярного произведения векторов. Многое здесь изменилось. Только по ощущениям и нескольким отверстиям в центре, доска всё та же, на которой я рисовал равнобедренный треугольник на выпускном экзамене по геометрии в 1997 году. Только цвета другого. Выборный колорит дополняют шарики в цвет российского триколора и сам, можно сказать, виновник торжества – российский флаг.