Шоу «Выборы за стеклом» в школе, которую окончил мэр

Posted 19 марта 2018,, 07:41
Published 19 марта 2018,, 07:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Шоу «Выборы за стеклом»
До восьми вечера было ещё далеко. Потому как выдалась свободная минута, зашёл на сайт «Наш выбор – 2018» и посмотрел за ходом голосования в родной для меня и для мэра Белгорода Константина Полежаева школе № 33.
Момент выбрал удачный. В начале пятого за стол перед избирательной комиссией присел мужичок в годах и протянул паспорт: «Вот, проголосовать хочу». Паспорт оказался не его. Дедушке объяснили, что с чужим документом бюллетень брать не положено. «Да тот паспорт у меня уже проголосован», – отвечает. Потом: «Да где мне его теперь искать-то?..». Успокоился. Посидел пару минут. Ушёл. Выборы президента здесь идут без нарушений.
Тут же приходит женщина чуть моложе и жалуется, что ей отказали в голосовании. Успокаивать пришлось лично председателю участковой избирательной комиссии – директору школы Олегу Мамину. Женщина в списках нашлась, ей показали, что отказа в голосовании никакого нет, записали, бюллетень вручили. «Вы будете голосовать?» –«Конечно, а как же?! Мы порядочные люди, такого нет, что хочу – не хочу». Только на паспорт мужа заветную бумагу с квадратиками она тоже не получила.
Избиратели шли активно, но равномерно. Толпы не собирались, четыре кабинки для голосования были излишком. К пяти часам вернулись «домушники» – члены комиссии, выезжавшие для голосования на дом. После очередного подсчёта проголосовавших председатель комиссии вышел из зала со словами: «60 % есть».
Простые формулы в кабинете математики
Избирательный участок № 139 Белгорода исторически располагается в шестом кабинете 33-й школы. Направо от входа после небольшого холла и досмотра полицейскими после того, как фотоаппарат в рюкзаке запищал на рамке металлоискателя.
В шестом кабинете есть всё, что нужно для подсчёта голосов. Например, на стене – формулы для расчёта скалярного произведения векторов. Многое здесь изменилось. Только по ощущениям и нескольким отверстиям в центре, доска всё та же, на которой я рисовал равнобедренный треугольник на выпускном экзамене по геометрии в 1997 году. Только цвета другого. Выборный колорит дополняют шарики в цвет российского триколора и сам, можно сказать, виновник торжества – российский флаг.
Члены УИК принимают последних запоздавших избирателей из тех, что вошли в «список 1723» участка № 139. Четыре наблюдателя – двое от Путина, женщина от Грудинина и девушка от Общественной палаты – наблюдают за процессом с довольно бодрым для восьми вечера видом. Одним из последних сделал свой выбор председатель комиссии. Похоже, примета такая.
Но час пробил – ровно в восемь участок закрыли, в холле выключили магнитофон. Дело государственной важности начинается с гашения неиспользованных бюллетеней. Погасили их 372 из тех 1 500, что получила избирательная комиссия на начало голосования. Ещё четыре пачки по 50 штук остались в сейфе – им тоже подрезали левый уголок.
Дальше пошла «опись» книг со списками. На два человека не сошлись цифры по проголосовавшим на дому. Вскрыли переносные ящики, посчитали. Бюллетеней оказалось 148, как и должно было быть.
«Киреева – наш президент»
Наконец, дело дошло до стационарной урны для бюллетеней. Сперва списки кандидатов с галками в квадратах просто рассортировали по именам. Горка бюллетеней с отметкой за номером четыре росла, что сугробы от мартовского снега в день тишины. Очень скоро стало понятно, что действующий президент выигрывает на участке за явным преимуществом.
Из 1 128 проголосовавших Владимира Путина выбрали ровно 900 или 79,78 %. Павел Грудинин получил 112 голосов, или 9,93 %. Похоже, кандидату от левопатриотических сил придётся сбрить усы после спора с Юрием Дудём – обещанные 15 % он не набирает.
Владимир Вольфович получил две семёрки голосов – 6,83 %. Остальные кандидаты выступили в рамках статистической погрешности. Борис Титов – десять голосов, Ксения Собчак – семь, Григорий Явлинский – шесть, Максим Сурайкин – три. Кандидат «испорченный бюллетень» набрал восемь голосов.
Портили бюллетени мало – ни тебе стишков, ни надежд на лучшее будущее. Только один кто-то осмелился и в путинской графе подписал «Киреева – наш президент». Такого комплимента женщина в жизни, наверное, ещё не получала. А бюллетень тоже за Путина пошёл. Общая явка на участке составила 65,47 %.