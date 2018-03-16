Зарплата сварщика в 100 тысяч – это не предел

Posted 16 марта 2018, 12:29
Published 16 марта 2018, 12:29
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Проблемы подготовки квалифицированных рабочих кадров для промышленников региона обсуждались вчера, 15 марта, на круглом столе с участием руководства университетов и промпредприятий.
В ущерб техническим
Одна из сложностей – тотальная «гуманитаризация» выпускников школ. Они в массовом порядке выбирают более лёгкий путь ЕГЭ с гуманитарным уклоном в ущерб технологическому. А последний является профильным для инженерных специальностей. Это приводит к дикой ситуации, когда даже бюджетные места в вузе могут остаться невостребованными.
Мы их можем понять, ребёнок выбирает вариант наименьшего сопротивления. Сдать ЕГЭ по физике, математике, химии, биологии намного сложнее. Поэтому есть проблема – «закрывать» бюджетные места.Александр Маматов, проректор по учебной работе НИУ «БелГУ»
По словам Александра Маматова, возникает обидная ситуация, когда проходной балл по инженерным специальностям оказывается на уровне 140. При этом на медицинском факультете проходной балл составляет 240.
В Институте инженерных технологий и естественных наук НИУ «БелГУ» работают 67 докторов наук и 150 кандидатов наук. В 2017 году университет включили в топ-100 лучших вузов мира по направлению «Металлургический инжиниринг».
Инженеры по-новому
Как отмечает ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, в структуре специальностей университета инженерно-технические и естественнонаучные направления занимают лишь 12 %. Но именно они создают научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, приносящие вузу ежегодно порядка 900 млн рублей. Поэтому руководство НИУ «БелГУ» последовательно расширяет перечень технических специальностей. Основная задача в этом процессе – узнать, какие из них востребованы на рынке.
Мы сегодня должны готовить инженеров, которые были бы сварщиками, операторами-станочниками. Он сам будет и программировать станок, устранять неисправности. Будет иметь для этого знания.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Создавать условия
По словам белгородских промышленников – членов региональной Ассоциации машиностроителей, предприятия области испытывают дефицит квалифицированных станочников. При этом в учебных заведениях профильные специальности (например, токаря) востребованы очень слабо.
Как отмечает глава Ассоциации Александр Ващенко, представителей самых разных рабочих специальностей готовят во многих учебных заведениях. Со стороны федеральных и местных властей для этого создаются необходимые условия. Однако при этом есть и негативные факторы.
Когда они приходят в реальную среду, они попадают в совершенно другой мир. Где надо работать, где нет суперсовременного оборудования, где иногда холодно. Их ожидания не оправдываются.Александр Ващенко, председатель Ассоциации машиностроителей Белгородской области
С точки зрения Александра Ващенко, большему закреплению выпускников на заводах способствует, во-первых, дуальное обучение, а во-вторых, – создание для молодых людей достойных условий работы, чтобы у них появлялся интерес к профессии.
Хорошо платить
Не менее важен и фактор материального стимулирования молодых работников. Есть примеры вполне финансово успешной деятельности заводчан по рабочим специальностям.
У нас есть сотрудник, ему 31 год. Он закончил ПТУ, работает сварщиком на металлоконструкциях с 2005 года. Очень хорошо работает. У него средняя зарплата по прошлому году – 114 тысяч. И это не предел.Александр Ващенко, председатель Ассоциации машиностроителей Белгородской области