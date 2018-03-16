Зарплата сварщика в 100 тысяч – это не предел

У нас есть сотрудник, ему 31 год. Он закончил ПТУ, работает сварщиком на металлоконструкциях с 2005 года. Очень хорошо работает. У него средняя зарплата по прошлому году – 114 тысяч. И это не предел.Александр Ващенко, председатель Ассоциации машиностроителей Белгородской области