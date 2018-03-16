Олег Полухин: Сотрудников университета нужно отправлять на производство

Posted 16 марта 2018, 08:40
Published 16 марта 2018, 08:40
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Оборудование
Для представителей предприятий провели экскурсию. Промышленники ознакомились с разработками учёных госуниверситета, с испытательным и технологическим оборудованием, которое используется для реализации инновационных проектов.
Удвоить выручку
На заседании круглого стола ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин рассказал, что губернатор области Евгений Савченко поручил руководству белгородских вузов в течение трёх лет удвоить денежную выручку от коммерческой деятельности учебных заведений.
По словам ректора, БелГУ в течение года от коммерческой деятельности зарабатывает порядка 1,7 млрд рублей. Из них около 800 млн рублей — доход от образовательной деятельности. Остальная коммерческая деятельность, таким образом, даёт вузу порядка 900 млн рублей в год. Среди статей дохода — научная работа, хозяйственные договоры, гранты, доходы от малых инновационных предприятий, акционерных обществ. К концу 2020 года эта планка должна быть поднята до 1,8 млрд рублей.
Сокращение перспективы
В качестве одного из препятствий к плодотворному сотрудничеству с университетами глава Ассоциации машиностроителей Александр Ващенко назвал общий экономический спад, который заметен во всех отраслях реального сектора экономики, в том числе и в машиностроении. Это заставляет руководство предприятий более осторожно относиться к любым новым проектам с точки зрения их финансовой отдачи.
Если раньше, в более-менее стабильное время, мы смотрели вперёд до 10 лет, то сегодня мы смотрим на три — максимум пять лет. Чтобы вернулось всё, что мы вкладываем.Александр Ващенко, председатель Ассоциации машиностроителей Белгородской области
Начинать с «земли»
Пути достижения белгородскими вузами (прежде всего НИУ «БелГУ» и БГТУ им. В. Г Шухова) амбициозной цели по удвоению прибыли от коммерческой деятельности стали основной темой общения членов Ассоциации машиностроителей региона.
Было отмечено, что прежде всего необходимо наладить максимально практическое взаимодействие между представителями университетов и конкретными машиностроительными предприятиями. Общение должно проходить в режиме визитов на производственные площадки. Это позволит конкретизировать диалог в плане предложений от научного сообщества и озвучивания потребностей от производственников.
«Прощупать» рынок
Исполнительный директор Ассоциации машиностроителей Михаил Побудилин предложил на базе вузов организовать специальные группы для «прощупывания» рынка на предмет внедрения новых научных разработок. После подтверждения перспективности научной идеи её можно было бы практически внедрять с помощью потенциала промышленников и при сопровождении учёных. Итоги их совместной деятельности могли бы трансформироваться в предприятия по выпуску конкретных изделий, востребованных на рынке.
Идею поддержал Олег Полухин.
Мы все движемся в этом направлении. Мы в этом заинтересованы. Нужно научиться доносить свои возможности до реального производства. Это и есть тот ключик, который нам надо найти.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Предлагать рационализацию
По мнению главы БелГУ, одна из главных проблем сейчас — поиск эффективных путей капитализации интеллектуальной собственности. Предприятия нуждаются в работе рационализаторов. Их место могли бы занять сотрудники университета. Для этого их необходимо отправлять на производство.
Мы изобретаем, представляем на выставках, а до производства это не доходит. Нужно соединить разработки с реальным производством. И для этого — тесно работать с предприятиями.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Поэтому представители вузов должны часто бывать на производствах, изучать проблемы, предлагать инновации на основе научного анализа.
С предложением согласился Александр Ващенко. По его мнению, представителям вузов полезно проходить на предприятии каждую цепочку технологического процесса. Для этого должен быть составлен специальный список предприятий, готовых принять вузовских гостей. Университеты, со своей стороны, подготовят график посещений.
Двусторонний подход
Также на встрече прозвучала идея сформировать блок предложений со стороны белгородских сельхозтоваропроизводтелей. Одна из главных их забот – качество режущих инструментов в почвообрабатывающей технике. Тема должна быть проработана с аграрными предприятиями региона.
Коллеги дадут на каждое своё изделие «болевые точки». А в университетах будут «снимать» их своими предложениями.Михаил Побудилин, исполнительный директор Ассоциации машиностроителей Белгородской области
По мнению Олега Полухина, такой двусторонний подход к решению практических проблем непременно должен дать положительные результаты.
Мы с удовольствием рассмотрим ваши предложения, пожелания. И дадим научно обоснованное технологическое решение.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»