Олег Полухин: Сотрудников университета нужно отправлять на производство

Если раньше, в более-менее стабильное время, мы смотрели вперёд до 10 лет, то сегодня мы смотрим на три — максимум пять лет. Чтобы вернулось всё, что мы вкладываем.Александр Ващенко, председатель Ассоциации машиностроителей Белгородской области