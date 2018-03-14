В Белгородском УФАС рассматривают дело по фильму «Картельный сговор»

Posted 14 марта 2018,, 13:37
Published 14 марта 2018,, 13:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Белгородские антимонопольщики возбудили дело в отношении ООО «Цитолаб», ООО «АУРУС МЕДИА» и ООО «АУРУС МЕДИА» (у компаний разные ИНН), ООО «БИО Генетик-С», ООО «ЛабТехнология» и ООО «Югория» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Сотрудники ведомства будут выяснять, был ли факт нарушения или нет.
«Никакие вопросы наложения штрафа в настоящем деле не рассматриваются», – сказал Сергей Петров, председатель комиссии Белгородского УФАС и руководитель антимонопольного органа региона. Если нарушение закона о конкуренции было, то в зависимости от степени проступка в отношении виновных будет начат административный или уголовный процесс.
Первое рассмотрение дела состоялось 31 января. По словам Сергея Петрова, на нём не было заявителя или представителей заявителя, а представители ООО «АУРУС МЕДИА» и ООО «БИО Генетик-С» не согласились с тем, что есть нарушения антимонопольного законодательства и отвергли возможные подозрения заявителя. Комиссия УФАС отложила рассмотрение дела, чтобы получить дополнительную информацию, и продлила его на шесть месяцев.
На второе заседание Сергей Лежнев не явился, но был его представитель Дмитрий. Также присутствовали представитель компаний «АУРУС МЕДИА» и ООО «АУРУС МЕДИА», представитель «БИО Генетик-С».
Информация для рассмотрения дела
После первого рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа запросила информацию: у заявителя – сведения о месте жительства, ИНН физического лица, но информацию не получила.
Заявитель – это не святая икона в деле. Если он не предоставляет информацию антимонопольным органам, то препятствует рассмотрению настоящего дела. Мы его будем обязаны оштрафовать по статье 19.8 [КоАП РФ].Сергей Петров, председатель комиссии Белгородского УФАС, руководитель антимонопольного органа региона
Он добавил, что Сергей Лежнев в течение 15 дней не предоставил запрошенные документы, поэтому после заседания комиссии УФАС необходимо возбудить административное дело до конца этой недели в отношении тех лиц, кто не предоставил необходимые сведения.
Ответчикам в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения необходимо было предоставить в Белгородское УФАС «большое количество документов».
По сообщению члена комиссии со ссылкой на представителя группы компаний «АУРУС МЕДИА», информация у компании изъята следственным комитетом. «Если дело посмотреть, не все лица получают корреспонденцию, но при этом пояснения представили. Соответственно, сделаем вывод – они имеют представление [о происходящем]», – говорит член комиссии Белгородского УФАС
Не получая запросы, они предоставляют нам ответы. Где они их [запросы] берут? Это ещё раз делает подозрительным [дело], не согласованы ли всё-таки действия?Сергей Петров, председатель комиссии Белгородского УФАС, руководитель антимонопольного органа региона
Точка зрения заявителя
Её озвучил представитель Сергея Лежнева.
Гражданин Лежнев Сергей Владимирович – известный и популярный белгородский общественный деятель, блогер. В рамках своей общественно-политической деятельности к нему поступают многочисленные обращения жителей области по различным вопросам, в том числе огромное количество обращений [поступают] в сфере медицины. В рамках своей деятельности блогерской и журналистской Лежнев опубликовал ряд статей и видеозаписей в сети интернет, которые, по его мнению, свидетельствуют о наличии определённой картельной схемы в сфере государственных закупок медицинского оборудования на территории нашего региона. По данному факту он обратился в УФАС, в обращении изложил все свои доводы, своё видение этой ситуации. В настоящее время известно, что он готовит ряд документов, которые имеются в его распоряжении, в том числе электронную переписку, доступ к которой ему предоставлен бывшими сотрудниками тех организаций, которые привлечены к участию в настоящем деле. Эта информация будет подготовлена и незамедлительно будет передана комиссии [Белгородского УФАС].Дмитрий, представитель Сергея Лежнева
Сергей Петров уточнил: «Вы сейчас сказали, что Сергей Лежнев − блогер и журналист. Речь идёт о каком Лежневе? Там [на портале] была описана «Фонарём» интересная судебная процедура, и некий Лежнев сказал: «Я не блогер». По-моему, вы даже были его представителем. Он открестился. По данным Роскомнадзора, нужны посещения…».
Дмитрий: «Мы называем его блогер, потому что у него есть блог».
Сергей Петров: «По жаргону? Но по закону он открестился, сказал, что таким не является. Дальше вы сказали, что он журналист. Журналист чего? Может, мы о разных людях ведём речь?»
Дмитрий: «В настоящем случае [Лежнев] – гражданин Российской Федерации».
Петров: «А журналист он какой? Где работает?»
Дмитрий: «Он официально не работает. Статуса журналиста у него нет».
Петров: «Он не журналист и не блогер, он гражданин. Да? Уточнили. То есть закон о СМИ на него не распространяется».
Точка зрения компаний «АУРУС МЕДИА»
Мы приложили часть документов, которые смогли восстановить. В частности, свидетельства, справки о группе лиц и справки о кадровом составе. К сожалению, полный объём документов восстановить не получилось, потому что у нас, у доверителя по адресу компании и по месту жительства в июне того года прошли обыски и изъяли всё. Насколько я понял со слов [доверителя], изъяли все документы, которые только могли быть кроме художественных изданий, все технические устройства, которые прямо или косвенно могут иметь отношение к делу. Обыски происходили настолько стремительно, что шокированные люди не смогли протокол получить, а когда опомнились, все уехали и документы изъяли. В настоящий момент документов нет.Валентин, представитель ООО «АУРУС МЕДИА»
Он добавил, что Сергей Лежнев писал о проходящих обысках у себя на страничке в социальной сети «ВКонтакте».
Из текста определения комиссия ссылается на данные Следственного комитета, на материалы с сайта «Закупки» и данные электронных торговых площадок. Если касаться данных следственного органа, то, во-первых, они являются выводами, а не сведениями о фактах, и они не подтверждены доказательствами. Поэтому мы полагаем, что в данной части они не могут быть объективными.Валентин, представитель ООО «АУРУС МЕДИА»
Он отметил, что ещё не окончена та доследственная проверка, в рамках которой были изъяты документы, поэтому факты не проверены в судебном заседании и не установлены приговором, то есть законом в установленном порядке. В связи с этим, по мнению Валентина, эти факты не должны учитываться комиссией УФАС.
Обыски проводил Следственный комитет при оперативной поддержке федеральной службы безопасности, в качестве проведённых мероприятий нет оснований сомневаться. Если Следственный комитет до сих пор не выявил никаких следов соглашения, о котором идёт речь, то мы полагаем, что их и нет. Если бы оно и было, то появилось бы в материалах дела в кратчайшие сроки. Следов не удалось добыть более усиленными, более серьёзными мерами уголовно-процессуального характера, поэтому полагаем, что доказательств как таковых нет. Сами против этого возражаем, потому что такого соглашения между сторонами не заключалось.Валентин, представитель ООО «АУРУС МЕДИА»
Представитель компании «АУРУС МЕДИА» предложил предоставить ответчикам возможность изучения документов дела, чтобы составить ответ по существу и отложить рассмотрение этого дела.
Члены комиссии обратили внимание, что после обысков прошло уже более полугода, и компания, скорее всего, продолжала вести переписку, получать входящие письма, которые можно было бы предоставить для рассмотрения в Белгородское УФАС. Валентин обязался уточнить этот вопрос.
Точка зрения «БИО Генетик-С»
Екатерина, представитель ООО «БИО Генетик-С»: «Я поддерживаю свою позицию, которую высказывала на прошлом заседании. Вкратце скажу, что в действиях «БИО Генетик-С» нет состава правонарушения, мы не препятствовали другим юридическим лицам участвовать в торгах. Факта заключения какого-либо соглашения не установлено, и мы говорим, что его и не было. Какое-либо поддержание цен на торгах в поведении «БИО Генетик-С» не происходило. Соглашусь с представителем «АУРУС МЕДИА», что при анализе товарного рынка других юридических лиц усматривается, что заключение торгов с минимальным снижением цены 0,5 % и 1 % – это нормальная деятельность в медицинской сфере в связи с необходимостью узкоспециализированных знаний и высокой себестоимостью продукции».
Итог встречи
Комиссия УФАС определила отложить рассмотрение слушания, а ответчикам предоставить имеющуюся информацию по делу для ознакомления.
Напомним, в мае 2017 года Сергей Лежнев опубликовал фильм «Картельный сговор в системе госзакупок в здравоохранении Белгородской области». После этого региональное СУ СКР начало проверку горбольницы № 1 в Белгороде в связи с уголовным делом по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлёкшее причинение особо крупного ущерба».
В середине прошлого года на публичных обсуждениях в УФАС России по Белгородской области руководитель антимонопольного органа Сергей Петров прокомментировал фильм «Картельный сговор в системе госзакупок в здравоохранении Белгородской области» Сергея Лежнева. Он сказал: «По закону о защите конкуренции фильмы не являются основанием к возбуждению дела. Надо писать заявление. Когда я его посмотрел, у меня было впечатление, что я смотрю «Суд идёт» или художественный фильм. У нас, чтобы признали факт нарушений, на это нужны основания».
Затем в антимонопольный орган обратился Сергей Лежнев. Были переданы материалы из областной прокуратуры, УФАС по Белгородской области завело дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции», запрещающего хозяйствующим субъектам заключать соглашения, ограничивающие конкуренцию.