В Белгородском УФАС рассматривают дело по фильму «Картельный сговор»

Гражданин Лежнев Сергей Владимирович – известный и популярный белгородский общественный деятель, блогер. В рамках своей общественно-политической деятельности к нему поступают многочисленные обращения жителей области по различным вопросам, в том числе огромное количество обращений [поступают] в сфере медицины. В рамках своей деятельности блогерской и журналистской Лежнев опубликовал ряд статей и видеозаписей в сети интернет, которые, по его мнению, свидетельствуют о наличии определённой картельной схемы в сфере государственных закупок медицинского оборудования на территории нашего региона. По данному факту он обратился в УФАС, в обращении изложил все свои доводы, своё видение этой ситуации. В настоящее время известно, что он готовит ряд документов, которые имеются в его распоряжении, в том числе электронную переписку, доступ к которой ему предоставлен бывшими сотрудниками тех организаций, которые привлечены к участию в настоящем деле. Эта информация будет подготовлена и незамедлительно будет передана комиссии [Белгородского УФАС].Дмитрий, представитель Сергея Лежнева