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Posted 14 марта 2018,, 07:36

Published 14 марта 2018,, 07:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Осторожно! В Белгороде с крыш падают огромные сосульки и снег

14 марта 2018, 07:36
Несмотря на работу по очистке крыш домов от ледяных образований, из-за потепления остаётся риск получения травмы.

По словам начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Константина Радченко, очисткой крыш домов занимаются 13 автовышек и 40 человек. Комитеты по управлению Западным и Восточным округами проводят непрерывный мониторинг, чтобы своевременно удалять ледяные образования с кровель, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Виктор Баранов отметил, что из-за потепления слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее. Поэтому сход снега с крыш зданий и падение сосулек становится одной из сезонных проблем на улицах города, так как создаёт риск получить опасную травму.

С правилами, которые помогут избежать травматизма, можно ознакомиться здесь.

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#Новости#Город#Сосульки#Борьба с сосульками
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