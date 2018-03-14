Осторожно! В Белгороде с крыш падают огромные сосульки и снег

Posted 14 марта 2018,, 07:36
Published 14 марта 2018,, 07:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По словам начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Константина Радченко, очисткой крыш домов занимаются 13 автовышек и 40 человек. Комитеты по управлению Западным и Восточным округами проводят непрерывный мониторинг, чтобы своевременно удалять ледяные образования с кровель, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.
Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Виктор Баранов отметил, что из-за потепления слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее. Поэтому сход снега с крыш зданий и падение сосулек становится одной из сезонных проблем на улицах города, так как создаёт риск получить опасную травму.