Осторожно! В Белгороде с крыш падают огромные сосульки и снег

Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Виктор Баранов отметил, что из-за потепления слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее. Поэтому сход снега с крыш зданий и падение сосулек становится одной из сезонных проблем на улицах города, так как создаёт риск получить опасную травму.