Ни один народный целитель в Белгороде не получил разрешение на работу

Объявлений о лечении недугов народными методами в регионе мало. И даже в них травки являются чаще лишь дополнением к белой магии, гаданиям, приворотам и т.д. Зато о народной медицине можно почитать на сайтах белгородских поликлиник. Например, городской поликлиники №2. Там вам расскажут о категориях лекарственных растений, о том, как похудеть с помощью яблочного уксуса, как вывести из организма токсины.