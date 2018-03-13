Ни один народный целитель в Белгороде не получил разрешение на работу

Posted 13 марта 2018,, 12:52
Published 13 марта 2018,, 12:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Народной медициной в России можно заниматься по закону. Закон этот – ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и его статья 50. В ней народной медициной называют «методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и правильных навыков по оценке и восстановлению здоровья». При этом к народной медицине не относится оказание услуг «оккультно-магического характера» и совершение религиозных обрядов.
Заниматься целительством можно официально, получив разрешение в департаменте здравоохранения. В Белгородской области процесс регулируется Постановлением №423 правительства региона. Для получения разрешения нужно предоставить копию паспорта, написать заявление и получить «представление профессиональной медицинской некоммерческой организации» – официальное заключение, выданное на занятие народной медициной.
Со всеми бланками документов и процедурой можно ознакомиться в приказе «О комиссии по выдаче разрешений на занятие народной медициной». Стоит отметить, что разрешение могут получить только граждане России и действует оно только в том регионе, где получено.
Занятие народной медициной без разрешения – нарушение статьи 6.2 административного кодекса и влечёт за собой штраф в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей.
Департамент здравоохранения ведёт реестр выданных разрешений. Но он пока пуст: ни одного заявления от граждан на получение разрешения не поступало.
Объявлений о лечении недугов народными методами в регионе мало. И даже в них травки являются чаще лишь дополнением к белой магии, гаданиям, приворотам и т.д. Зато о народной медицине можно почитать на сайтах белгородских поликлиник. Например, городской поликлиники №2. Там вам расскажут о категориях лекарственных растений, о том, как похудеть с помощью яблочного уксуса, как вывести из организма токсины.
Но наиболее интересным показался способ лечения варикозной болезни, поэтому мы приведём его почти полностью: