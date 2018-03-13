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Posted 13 марта 2018,, 12:52

Published 13 марта 2018,, 12:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Ни один народный целитель в Белгороде не получил разрешение на работу

13 марта 2018, 12:52
Как заниматься народной медициной и избежать при этом штрафов, разъяснили в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.

Народной медициной в России можно заниматься по закону. Закон этот – ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и его статья 50. В ней народной медициной называют «методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и правильных навыков по оценке и восстановлению здоровья». При этом к народной медицине не относится оказание услуг «оккультно-магического характера» и совершение религиозных обрядов.

Заниматься целительством можно официально, получив разрешение в департаменте здравоохранения. В Белгородской области процесс регулируется Постановлением №423 правительства региона. Для получения разрешения нужно предоставить копию паспорта, написать заявление и получить «представление профессиональной медицинской некоммерческой организации» – официальное заключение, выданное на занятие народной медициной.

Со всеми бланками документов и процедурой можно ознакомиться в приказе «О комиссии по выдаче разрешений на занятие народной медициной». Стоит отметить, что разрешение могут получить только граждане России и действует оно только в том регионе, где получено.

Занятие народной медициной без разрешения – нарушение статьи 6.2 административного кодекса и влечёт за собой штраф в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей.

Департамент здравоохранения ведёт реестр выданных разрешений. Но он пока пуст: ни одного заявления от граждан на получение разрешения не поступало.

Объявлений о лечении недугов народными методами в регионе мало. И даже в них травки являются чаще лишь дополнением к белой магии, гаданиям, приворотам и т.д. Зато о народной медицине можно почитать на сайтах белгородских поликлиник. Например, городской поликлиники №2. Там вам расскажут о категориях лекарственных растений, о том, как похудеть с помощью яблочного уксуса, как вывести из организма токсины.

Но наиболее интересным показался способ лечения варикозной болезни, поэтому мы приведём его почти полностью:

  1. Походить ранним утром, до восхода солнца, в чистых хлопчатобумажных носках по росистой траве, чтобы носки хорошо пропитались водой. Когда взойдёт солнце, нужно ходить в этих носках, не снимая, пока не высохнут;
  2. Утром и вечером, два раза в день, растирать яблочным уксусом все поражённые болезнью места и одновременно пить яблочный уксус 2 ч ложки на стакан воды, по 2-3 стакана в день;
  3. Настоять в тёмном месте на водке листья каланхоэ и растирать этим настоем ноги от стопы к коленям ежедневно в течение 2-4 месяцев. Одновременно можно принимать цветочную пыльцу по 0,5-1 ч ложке 2-3 раза в день;
  4. Растереть свежесорванные листья и головки полыни серебристой, смешать их один к одному с кислым молоком и сметаной, нанести на марлю и наложить повязку на участки с расширенными венами на 1,5-2 ч. Повторять можно 4-5 дней, потом нужно сделать перерыв на 2-3 дня и повторить курс, если необходимо.
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#Новости#Евгений Грицков#Медицина#Департамент здравоохранения и социальной защиты#Целительница#Народная медицина#Лекарственные травы
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