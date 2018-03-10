Опять 0:3 от неулыбчивого финна: «Белогорье» в шаге от катастрофы

Отыграть такой отрыв субботнему «Белогорью» было не по силам. Владимир Кузюткин брал тайм-ауты и видеопросмотры, но «кино» белгородцы то и дело видели с несчастливым концом. Пытался зарядить своей энергией неугомонный Александр Обмочаев. Но подача не шла, из приёма кемеровцы выбивали, и Гранкин в сложных условиях тоже доигрался до замены. Впрочем, выход Романа Порошина тоже не помог. Когда дважды подряд в атаке и на подаче ошибся Мусэрский, стало понятно, что спасёт «львов» в этом матче только чудо.