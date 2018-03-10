Опять 0:3 от неулыбчивого финна: «Белогорье» в шаге от катастрофы

Нихт капитулирен
На матч опаздывал вместе с двумя юными любительницами волейбола лет 13-14. Шёл позади них и невольно подслушал разговор. «А что бы ты у Грозера спросила?» – «А что бы он ответил? Нихт ферштейн и нихт капитулирен?».
В «Космосе» было много свободных мест. То ли 300-350 рублей за билет для белгородцев слишком солидная сумма, то ли экономили и финансы, и эмоции на предстоящий через три дня полуфинал Кубка ЕКВ, а может поверили, что «Белогорье» учтёт ошибки домашнего финала Кубка России и разберётся с дерзким выскочкой без полных трибун.
«Львы» тем временем снова учились на своих ошибках. Ерещенко, Тетюхин, Ханипов, Грозер дарили соперникам очки с подач, а перед и сразу после второго технического перерыва Георг Грозер дважды «капитулирен» перед блоком гостей, тут же ошибся на подаче, чем предрешил исход партии, и сел в запас.
Хозяевам мог помочь Пашицкий, не сумевший переиграть блок, а в следующей атаке пробивший в аут – 16:18, но Ханипов и Тетюхин по два раза не сумели обмануть блокирующих, а Ерещенко ошибся на приёме, и в итоге – 22:25. Где-то мы это уже видели.
Быстро запрягли, но не доехали
Во второй партии болельщики наконец увидели настоящее «Белогорье» – злое, разнообразное, блокирующее. В течение нескольких минут. Накрыли и Кобзаря, и Подлесных, и даже лучшего игрока матча Полетаева и ушли в комфортный отрыв – 7:3. Но с этого момента снова начался праздник для гостей, а тамадой выступил на этот раз Ян Ерещенко – 8:11.
Отыграть такой отрыв субботнему «Белогорью» было не по силам. Владимир Кузюткин брал тайм-ауты и видеопросмотры, но «кино» белгородцы то и дело видели с несчастливым концом. Пытался зарядить своей энергией неугомонный Александр Обмочаев. Но подача не шла, из приёма кемеровцы выбивали, и Гранкин в сложных условиях тоже доигрался до замены. Впрочем, выход Романа Порошина тоже не помог. Когда дважды подряд в атаке и на подаче ошибся Мусэрский, стало понятно, что спасёт «львов» в этом матче только чудо.
«Ну улыбнись хоть раз! 3:0 выиграли!»
Чудо едва не произошло после второго технического перерыва в третьей партии. Блоком накрыли Подлесных, он же и Тавасиев отметились неточными атаками – и 19:17 в пользу «Белогорья». Ерещенко тут же запорол подачу, но Кобзарь вернул должок, а Сафонов забил с подачи – 21:18.
Однако следом «львы» отдали четыре очка подряд. При счёте 25:24 Обмочаев не вытащил в защите, потом ошибся уже на приёме подачи, а после атаки Мусэрского в аут судьи, игроки и зрители снова смотрели кино, но это было не «Движение вверх».
Тренер «Белогорья» Александр Богомолов не стал много говорить об игре, рассказал только, что «Кузбасс» ничем не удивил, две недели готовились к нему, но не смогли справиться с Полетаевым. От дальнейших комментариев воздержался.
Главный тренер гостей Туомас Саммельвуо на финском русском признал, что победить в этот раз помогли чуть лучшая игра на подаче и на приёме.
Спросили его и о том, что у «Белогорья» теперь нет права на ошибку и не будет ли это давить на его команду. Но намного интереснее, не задавит ли этот фактор само «Белогорье».
После к тренеру подошёл, по-видимому, радостный пресс-атташе «Кузбасса» и произнёс: «Ну улыбнись ты хоть раз! 3:0 выиграли!».
Хоронить «Белогорье», безусловно, рано. Возможно, играть с «Кузбассом» в гостях будет даже проще, чем в «Космосе». Но факт, что после сухой победы в чемпионате 11 ноября «львы» забыли, как играть с кемеровчанами хотя бы на равных. Времени, чтобы «вспомнить всё», осталось меньше недели.