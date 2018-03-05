МАПП «Нехотеевка» на границе Белгородской области работает в штатном режиме

К сожалению, погодные условия внесли некоторые коррективы в нашу работу, но тем не менее за последнее время нами было оформлено более 130 грузовых транспортных средств на выезд, На данный момент таможенный пост работает в штатном режиме, никаких задержек нет.Сергей Завгородний, начальник таможенного поста