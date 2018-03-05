МАПП «Нехотеевка» на границе Белгородской области работает в штатном режиме

Posted 5 марта 2018,, 18:19
Published 5 марта 2018,, 18:19
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, 3 марта на российско-украинской границе выстроилась очередь грузовиков длиной почти 6 км, которая образовалась здесь из-за непогоды.
МЧС России организовало пункты обогрева водителей и помогло вытащить из сугробов занесённые фуры, которые загораживали проезд. Сейчас пункт пропуска работает в штатном режиме, вереница грузовиков постепенно уменьшается.
К сожалению, погодные условия внесли некоторые коррективы в нашу работу, но тем не менее за последнее время нами было оформлено более 130 грузовых транспортных средств на выезд, На данный момент таможенный пост работает в штатном режиме, никаких задержек нет.Сергей Завгородний, начальник таможенного поста