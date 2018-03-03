В Белгороде выпала месячная норма зимних волейбольных мячей

В «весенний день с зимней погодой», по меткому замечанию начальника управления физкультуры и спорта Олега Сердюкова, на волейбольной площадке оздоровительного спа-комплекса «Белогорье» собрались 15 команд из Белгородской области для участия в одном из первых в России турниров по волейболу на снегу.
Правилами он похож на пляжный. Но в каждой команде на площадку выходило четыре игрока – три молодых человека и одна девушка. И партия в зимнем варианте волейбола короче – до 11 очков.
Страсти кипели совсем не зимние и на групповом этапе, и в плей-офф. Команда «Ибрис» отличилась особенным позитивом, раз за разом отправляя мячи на сторону соперников под песни и танцы. Чуть-чуть им не хватило до выхода в полуфинал.
Главный заводила в коллективе – капитан команды Екатерина Локтева.
Собрались поиграть от души, получить позитивные эмоции. Погода нам не помеха, только наоборот – всё в радость. Главное, чтобы задор в душе был. Зимой играем впервые, опыта до этого, к сожалению, не было. Волейбол – командный вид спорта, и он сплачивает душевно близких людей, волейбол – наша жизнь. Жалко, уступили раз на больше-меньше. Екатерина Локтева
Не испугалась мороза и снегопада и Виктория Лисняк с факультета химии НИУ «БелГУ».
- Мы любим волейбол, мы за спортивный образ жизни, поэтому мы здесь. Вид спорта новый, необычный, интересно попробовать. Во время игры не замечаешь, что холодно. Потом, конечно, снег на ногах начинает таять и становится прохладно.
Виктория Лисняк
Команда «Шебекино» вышла в полуфинал, обыграв в подгруппе всех. Трое парней и девушка Екатерина играли смело, без перчаток.
- В перчатках просто играть неудобно. А волейбол зимой, на снегу – это необычно. И погода сегодня отличная – лучшая для этого вида спорта.
Дмитрий Бондарев
Компанию «Шебекино» в полуфинале составили команды «Пельмени», СШОР №2 и «Геопроект-М». Последний в итоге и одержал победу в турнире.
Открывать соревнования приехали президент и главный тренер ВК «Белогорье» Геннадий Шипулин, капитан команды Сергей Тетюхин, президент региональной Федерации волейбола Тарас Хтей, начальник управления физкультуры и спорта Олег Сердюков, председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев.
В приветственных словах благодарили за поддержку в организации и проведении турнира, об олимпийских перспективах нового вида спорта.
Это история. Мы много уже сделали и в классическом, и в пляжном волейболе, добились мировых и олимпийских результатов. В волейболе на снегу – это только начало. Спасибо вам за любовь к волейболу, спорту, здоровому образу жизни. Геннадий Шипулин
Сергей Фуглаев пожелал, чтобы этот первый турнир стал далеко не последним, и ещё раз призвал поддержать российских спортсменов на Паралимпиаде. Сергей Тетюхин рассказывал, что этот турнир – ещё одно пополнение в волейбольной семье. А Тарас Хтей поблагодарил помощников.
- Сегодня у нас историческое событие, и вы ему свидетели. Хочу поблагодарить ребят, которые здесь трое суток чистили снег, чтобы всем было комфортно. Многие люди помогли этому турниру состояться.
Тарас Хтей
Болельщикам и гостям соревнований не давали замёрзнуть музыканты из кавер-группы «Жара» и талисман волейбольного клуба «Белогорье».