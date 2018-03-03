В Белгороде выпала месячная норма зимних волейбольных мячей

Собрались поиграть от души, получить позитивные эмоции. Погода нам не помеха, только наоборот – всё в радость. Главное, чтобы задор в душе был. Зимой играем впервые, опыта до этого, к сожалению, не было. Волейбол – командный вид спорта, и он сплачивает душевно близких людей, волейбол – наша жизнь. Жалко, уступили раз на больше-меньше. Екатерина Локтева