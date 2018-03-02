Женское лицо войны глазами военного корреспондента показали в Белгороде

Наталья была одной из трёх советских женщин-фотокорреспондентов. Она приступила к работе в 1941 году во фронтовой газете «Красная Армия» и прославилась первым снимком подбитого немецкого танка «Тигр» (в советских документах – T-6 или T-VI). Сегодня её фотографии имеют большое историческое значение, а в годы Великой Отечественной войны поддерживали общий дух советских военнослужащих и мирного населения. За свои подвиги Боде была удостоена множества наград: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медаль «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За взятие Берлина» и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Фронтовых фотографов-женщин не так много: Ольга Ландер, Галина Санько, Наталья Боде. Фотовыставка, посвящённая Ландер, у нас уже была. Сегодня – Боде. Наверное, в перспективе выставка работ Санько. Это женщины, которые написали историю ВОВ с помощью фотоаппарата, поэтому о них так важно рассказать. Они сохранили для нас историю подвига наших предков.Елена Сердюк, директор Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина
На выставке представлены одни из первых фотоснимков Боде (зима 1941-1942 годов), фотографии времён Сталинградской битвы, фото военнослужащих. Профессиональный почерк Натальи виден именно на фотографиях с людьми: они все улыбаются и смеются. Это позволяло ей самой переносить все тяготы военного фотокорреспондента и поднимать дух людей.
Ко всему перечисленному можно добавить ещё и то, что Наталья была довольно красивой. Сегодня красивых женщин хватает, а женщин и девушек, любящих фотографию, по-моему, даже больше, чем мужчин. Фотодело популярно и любимо по сей день. Поэтому, я считаю, что по-настоящему преданные своему делу люди в наше время ещё есть!Елена Сердюк, директор Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина
На выставке, помимо фотоснимков, продемонстрированы летний маскировочный костюм, зимний маскировочный костюм 1941 года, знаменитая шапка-ушанка тех времён, варежки военнослужащего Красной армии с указательным пальцем для ведения огня, указательные листы с информацией о награждении Боде, сборник стихотворений Евгения Долматовского – мужа Натальи, оружие времён ВОВ и фотоаппараты. Сама Боде пользовалась фотоаппаратом Leica, который позволял делать снимки с расстояния не более 30 м.
В рамках проекта «В содружестве музейном» выставка продлится до 16 апреля.