Женское лицо войны глазами военного корреспондента показали в Белгороде

Ко всему перечисленному можно добавить ещё и то, что Наталья была довольно красивой. Сегодня красивых женщин хватает, а женщин и девушек, любящих фотографию, по-моему, даже больше, чем мужчин. Фотодело популярно и любимо по сей день. Поэтому, я считаю, что по-настоящему преданные своему делу люди в наше время ещё есть!Елена Сердюк, директор Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина