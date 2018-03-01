На создание новых мест в яслях Белгородской области дадут 660 млн рублей

Posted 1 марта 2018,, 11:08
Published 1 марта 2018,, 11:08
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, всего в рамках госпрограммы «Развитие образования» между субъектами России будет распределено 49 млрд рублей межбюджетных трансфертов. Средства предназначены для создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей от двух месяцев до трёх лет.
Распоряжение правительства РФ подготовлено в рамках исполнения поручения главы государства. Планируется, что к 2021 году ясли и ясельные группы детских садов станут доступны для 100 % детей от двух месяцев до трёх лет.
Трансферты предоставляются субъектам РФ при наличии местной программы по созданию дополнительных мест и при наличии в региональном бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства, отмечается в комментариях к документу.
Помимо этого сообщается, что размер трансферта определяется количеством детей соответствующего возраста в регионе, которые не имеют мест в яслях, и числом застрахованных жителей, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.
Дополнительные места в яслях будут создаваться за счёт строительства и приобретения зданий, пристроек или помещений детских садов.
Согласно документу, Белгородская область получит 661,3 млн рублей межбюджетных трансфертов. Из них 362,5 млн рублей поступят в бюджет региона в этом году. Оставшиеся 298,7 млн рублей области переведут в 2019 году.