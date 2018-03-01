Фестиваль Слобожанской лиги КВН прошёл в Белгороде

За титул победителей боролись восемь команд из разных городов России: «Есть одно но» из Москвы, «Ну шо ты», «Такси» и «Радиоактивные люди» из Белгорода, «Ангина», г. Волгоград, «Девчонки» из Клина, «Ночной клуб» из Тулы и «Орёл, решка и ребро», г. Орёл.
Тройку лучших, которые получат 0,1, 0,2 и 0,3 балла в 1/8 финала, определили по итогам двух конкурсов – приветствие и разминка.
Открыла сезон Волгоградская команда «Ангина».
– Нужно представиться. Это Петя, и, как вы видите, он слегка полноват.
– Вообще-то, я не полноват, это просто кость… Кость! Кость! Костя!
– А? (из-за кулис)
– Да хреновый ты диетолог.
– Я Паша, где П – это прогрессивное поколение, которое до сих пор ставит иконки в машине.
– Я Паша, где П – это первый раз было страшно.
Столичная команда КВН «Есть одно но» взорвала зал под конец своего выступления шуткой про белгородцев:
– Дорогие друзья, совсем недавно в Москве открыли новую станцию метро «Белгородская». Вот видите, как сильно москвичи любят ваш город! С вами была команда «Есть одно но», спасибо! (поклон)
– (один участник другому шёпотом) Лёх, но ведь не открыли такую станцию.
– Будто они проверять будут.
Команда «Ну шо ты» из Белгорода подкупила публику шутками на тему личных комплексов:
– Вы, наверное, спросите, зачем мы вышли на эту сцену? Всё дело в том, что всю мою жизнь мама мне говорила: «Ой, та кому ты там нужна?». Прикинь, мам, они ещё и заплатили!
– Зачем в кошельке Игорь носит фото своего пупка?
– Не знаю.
– Потому что когда-то он связывал его с матерью.
С первых минут на сцене участники тульской команды «Ночной клуб» шутили друг над другом:
– Дорогие друзья, перед вами команда КВН «Ночной клуб». Это Женя. Он самый лютый тусовщик, танцует в клубах. Жень, продемонстрируй (танцует нижний брейк).
– Как вы успели заметить, он у нас, как мать с пятью детьми, – крутится, как может!
Своим харизматичным выступлением «Ночной клуб» заработал 0,2 балла для 1/8 финала.
Команда «Девчонки» особенно впечатлила членов жюри. Участницы остро шутили на самые разнообразные темы – от экономики в стране до женских комплексов и сериалов, за что и получила 1-е место и 0,3 балла в 1/8 финала:
– Это Лера. Она, как нелюбимый сын в семье: вроде толку ноль, но машину, если чё, толкнуть может.
– Даш, а ты смотрела «Игру престолов»?
– Нет, а с каким счётом сыграли?
– Недавно игру прикольную нашла. Там монетки надо собирать. Не знаешь, как называется?
– Зарплата в регионах.
Команда «Радиоактивные люди» поразила члена жюри Дениса Дружинина ещё на этапе «Разминки» своим ответом на вопрос «Почему в фильмах ужасов привидения легко проходят сквозь стены, но через пол не проваливаются?»:
– Потому что в стенах есть двери.
За нестандартные, а порой простые, но смешные ответы «Радиоактивные люди» получили диплом в середине игры как победители «Разминки». Но на этом участники не собирались расслабляться:
Американского шпиона готовят к выезду в Белгород:
– Итак, Стив, я знаю, вы долго готовились к этому экзамену. Вы готовы?
– Да, сэр. Ес, сэр!
– Окей. Начнём! Из чего варят борщ?
– Из свёклы, сэр!
– Нет! Из буряка (кашляет).
– Сэр, вы кашляете?
– Нет, Стив, я бухыкаю. Это отвратительно! Чьи это лекции?
– Егошние, сэр!
– Окей, еее. Ещё!
– Ихние.
– Ес. Ещё!
– Его.
– Пошёл вон!
Белгородская команда БУКЭПа «Такси» заняла почётное 3-е место и тем самым заработала 0,1 балла для 1/8 финала:
Один муравей лизнул попку другому:
– (смущённое молчание) А люди не врут…
Самый бедный салон красоты:
– Здравствуйте, я на подстричь.
– Падайте! (стоит и щёлкает зажигалкой)
– А что сейчас происходит?
– Я просто насадку выбирал.
– Хорошо. Просто сделайте мне ногти (просовывает мастеру свою руку).
– (мастер берёт руку и просто держит) А сейчас что происходит?
– Процедура долгая, но они растут, я отвечаю!
Представители жюри отметили, что в начале сезона всегда сложно выступать, и команды справились довольно неплохо. Однако, несмотря на старания, некоторые из членов жюри упомянули, что сразу предвидели тройку лидеров, и это немного расстраивает.
Напомним, это уже четвёртый сезон межрегиональной Слобожанской лиги в Белгороде. Слобожанка — официальная лига международного союза КВН, образованная в 1999 году в Харькове.
Традиционно главным призом для чемпиона станет поездка на международный фестиваль «КиВиН-2019». Белгородцы побеждали в Слобожанской лиге дважды: Сборная БГТУ им. В.Г. Шухова в 2015 году и «Голова» – в прошлом.