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Анонсы «Нашего Белгорода» 2 марта

1 марта 2018, 18:06
Новый номер газеты открывает репортаж с церемонии награждения победителей городского этапа областного конкурса «Крепка семья – крепка Россия». Лучшей в Белгороде признана семья Вашевых, где воспитываются девять детей.

– В областном центре состоялась очередная сессия городского Совета. Основным вопросом стал отчёт его председателя Сергея Глаголева. Он отметил работу народных избранников над бюджетом Белгорода и принятие социально значимых решений по разным направлениям городской жизни.

– 180-летию установления дипломатических отношений России и Сербии был посвящён торжественный приём в Москве в посольстве Сербской Республики. На нём побывала корреспондент телеканала «Белгород 24», председатель белгородского Общества российско-сербской дружбы Ксения Голуб. Своими впечатлениями она поделилась на 5-й странице в рубрике «Общество».

Здесь же – рассказ о традиции сбора книг военнослужащим белгородской части. Акция уже пять лет проводится библиотекой-филиалом № 7 накануне Дня защитника Отечества. В этот раз белгородцы собрали для служивых 165 экземпляров художественной литературы, которая была вручена библиотеке на встрече солдат с учащимися техникума промышленности и сферы услуг.

– В рубрике «Городская среда» – публикации, посвящённые благоустройству Белгорода. Горожане проголосовали за 11 общественных территорий, подлежащих благоустройству в первую очередь. Сейчас идёт работа над дизайн-проектами, общественные обсуждения которых завершатся 15 марта.

По итогам прошлого года ТОС «Ячневский» занял первое место по Восточному округу в муниципальном конкурсе «Белгород меняется». О работе ТОСа рассказал его руководитель Руслан Локтев.

– Впервые белгородские медики провели уникальную операцию по стентированию пищевода в горбольнице № 1. Проблемы волонтёрского движения молодые белгородцы обсудили за круглым столом в деловой библиотеке. А местное отделение Союза пенсионеров России подвело итоги года и наметило планы на будущее.

– В Белгороде назвали имена победителей и призёров муниципального этапа педагогического конкурса профессионального мастерства. Мэр города Константин Полежаев поздравил всех со значительными достижениями и выразил надежду, что они достойно представят наш город на областном и всероссийском уровнях.

– Впервые в Белгороде побывал Центральный пограничный ансамбль ФСБ России. Концерт состоялся в День защитника Отечества во Дворце культуры технологического университета им. В. Г. Шухова. Белгород стал одним из пунктов гастрольного турне знаменитого коллектива, посвящённого 100-летию Пограничной службы России. Артисты также дали концерты в Валуйках и Прохоровке, оставив у зрителей незабываемые впечатления.

В традиционной рубрике «Обратная связь» на 16-й странице – письма читателей газеты и ответы специалистов по защите прав потребителей на вопросы белгородцев.

– 18-я страница «Имена Белгородчины» рассказывает о знаменитых людях нашего края – педагоге и краеведе Николае Косове и великих учёных-белгородцах, внёсших значительный вклад в развитие инженерно-технической, биологической, медицинской, метеорологической науки – как российской, так и мировой.

– В «Литературной гостиной» на 19-й странице – материалы о презентации новой книги Виктора Овчинникова «Мой Достоевский» и лингвистическом турнире, который провели для школьников студенты в универсальной научной библиотеке.

– Белгородскому отделению Союза художников исполнилось 50 лет. На 20-й странице – рассказ об истории организации и наших известных мастерах кисти и мольберта.

В номере также – последние новости, спортивная информация, полезные советы на все случаи жизни и афиша предстоящих городских событий.

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