Анонсы «Нашего Белгорода» 2 марта

Здесь же – рассказ о традиции сбора книг военнослужащим белгородской части. Акция уже пять лет проводится библиотекой-филиалом № 7 накануне Дня защитника Отечества. В этот раз белгородцы собрали для служивых 165 экземпляров художественной литературы, которая была вручена библиотеке на встрече солдат с учащимися техникума промышленности и сферы услуг.