9 из 10 человек не совершат суицида, но стать инвалидом шансов у них много

Posted 28 февраля 2018,, 12:49
Published 28 февраля 2018,, 12:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
ЦЕНТР
Я уже 11 лет являюсь руководителем Центра кризисной психологии. Его благословил к созданию Святейший Патриарх Алексий II. Ему подали рапорт о том, что многие люди, которые приходят в храмы, испытывают тяжёлые, кризисные проблемы. Это когда нормальный человек попадает в ненормальные обстоятельства. Выяснилось, что на тот момент именно в психологическом плане этими проблемами особенно никто не занимался. И он благословил создать при патриаршем подворье Центр кризисной психологии.
СПЕЦИФИКА
С самого начала мы занимались следующими проблемами. Это суицидальное поведение, тяжёлые расставания, разводы, в том числе связанные с детьми; тяжёлые соматические заболевания. Мы работаем с людьми, которые пережили горе, насилие. За эти годы были созданы специализированные сайты. Один из них — Ты победишь.Ру. В общем сейчас на нашу группу сайтов в день приходят 50 тыс. уникальных посетителей.
ПРАКТИКА
Часто задают вопрос: а как бы нам в каждую школу получить суицидолога? Отвечаю так: а как бы нам в каждую поликлинику получить нейрохирурга? Возникает другой вопрос: а зачем? На мой взгляд, чтобы человек мог глубоко заниматься суицидентами, в его опыте должно быть не менее ста реальных, живых суицидентов, лучше больше. Ни в какой школе, к счастью, такой цифры никогда не будет. (Тут вот уже крестятся на первых рядах.) Когда ты получаешь определённый опыт с суицидентами, когда ты их уже чувствуешь, тогда появляется потребность поделиться со специалистом.
ПРОБЛЕМА
Проблема суицидов – не только российская. Часто её пытаются выдать только за нашу, используют в определённых манипуляциях, в том числе политических. На самом деле, она актуальна для всего мира. В мире ежегодно кончают жизнь самоубийством порядка 800 000 человек. Значительно больше делают попыток.
ДИСКУРС
Более 5 миллионов россиян – в так называемом суицидальном дискурсе. Это вовлечённость в проблему. Обычные люди, когда слышат про суицид, им в одно ухо влетает, в другое вылетает. Они не акцентируют на этом внимание, не задумываются. С пятью миллионами дело обстоит иначе. Это не значит, что они совершат суицид. Но в проблему они вовлечены; на них можно активно влиять, например, через средства массовой информации.
ПРИЁМ
Суицид бывает манипулятивный, бывает истинный, с целью лишить себя жизни. 2-3 % всё-таки себя убивают. Такой суицид можно считать законченным. У специалистов есть статистика, она примерно одна и та же: 1 к 10. Один человек, который покончит с собой, на десять, которые этого не сделают. Да, не сделают, но стать инвалидом, получить негативные социальные последствия – шансов у них очень много. К сожалению, когда средства массовой информации это показывают, они говорят: в таком-то доме покончил жизнь самоубийством такой-то человек. А вот если собрать по Белгороду инвалидов с переломанными руками-ногами, в памперсах, которым всю жизнь так теперь жить − вот это был бы очень хороший профилактический приём.
ПРИЧИНЫ
О причинах суицидального поведения у специалистов есть разные мнения. Тем не менее в целом это будет выглядеть примерно так: психические заболевания – около 20 %, аффективные состояния – примерно столько же, остальное – психологические и духовные проблемы.
ТАБУ
Можно ли предотвратить суицид на 100 %? Совершенно очевидно, что нет. 30 % – это максимум. Это внезапная реакция. Но положительную роль может сыграть ситуация, когда у человека стоит внутреннее табу на подобное поведение.
ДИНАМИКА
В России по количеству самоубийств пик падает на 1995 год. Это по всем возрастным группам. Затем постепенно идёт уменьшение. Каждый год количество суицидов в целом неуклонно снижается. Что бы вам ни говорили, это данные государственной статистики. По усреднённым данным понятно, что за 2000-е годы количество суицидов в России снизилось почти в 2,5 раза.
УБЕЖДЕНИЯ
Самый распространённый миф, на мой взгляд, – что самоубийство связано с социально-экономическим статусом человека. Это совершенно не так. Все помнят, что в Советском Союзе была война. Уровень суицидов какой был? Минимальный. А уж социально-экономические условия были просто невыносимыми. Посмотрим на Кавказ. Социально-экономические условия там тоже не самые хорошие. А суицидов многократно меньше, чем, например, на Дальнем Востоке и в Сибири. То есть социально-экономические причины притягиваются за уши в данном случае. Внутренние убеждения человека, к чему он мотивирован, – вот что его определяет, по большому счёту.
ГОВОРЯТ
Считается, что люди, говорящие о самоубийстве, не намереваются совершить его. Это не так. По разным оценкам до 70 % самоубийц сообщали о своём желании, так или иначе давали об этом знать людям, которые их окружают. Но не были услышаны.
СТРУКТУРА
Есть мнение, что если у человека имеется склонность к самоубийству, она останется у него навсегда. Это неправильно. Если у человека меняется его внутренняя структура, он не рассматривает самоубийство как возможный вариант. А человек, у которого отсутствует структура – тут управлять гораздо проще. Человеком, у которого есть внутренний стержень, управлять крайне тяжело. Я бы даже сказал, невозможно. Это та самая область, в которую можно и нужно вкладываться в смысле профилактики.
ГРУППЫ
Что они там делают, в «группах смерти»? Они всё ставят с ног на голову. Из структурного пытаются сделать неструктурного. Когда внутри хаос, и непонятно, где добро, где зло, что можно и что нельзя. Для этого используются определённые методы психологического воздействия.
ОБСУЖДЕНИЕ
Считается, что говорить о самоубийстве не стоит: человек, подверженный риску, может его понять как поощрение к суицидальному поведению. Это полный абсурд. Я даже на федеральном уровне сталкивался с подобными представлениями. Но как тогда об этом говорить? Как говорить о деструктивных действиях, не называя их? Например, о наркомании? Вопрос в том, что говорить можно по-разному. Можно говорить и увеличивать количество деструктивного поведения. Это так называемый «эффект юного Вертера». Он многократно описан. Но можно говорить так, чтобы уменьшить количество деструктивных действий.
АГРЕССИЯ
Иногда агрессия человека направлена на себя. Кто эти люди? В школьном классе самые суицидоопасные те, кто проявляет максимальную агрессию. Это могут быть те, кто постоянно дерётся. Они могут направить агрессию и на себя. Внутренняя агрессия имеет разные формы.
РАССТРОЙСТВА
Педагогов «затачивают» на борьбу с суицидами. А на борьбу с посттравматическими стрессовыми расстройствами? Я так думаю, что две трети учителей вообще не знают, что это такое. У ребёнка была травма, с ним никто не занимался: само пройдёт. Бабушка умерла, родители разбились в аварии. Опыт общения с педагогами мне подсказывает, что как только возникает тема смерти близкого – они сразу уходят на дистанцию. А травма-то остаётся, это же никуда не девается. И у ребёнка внутри болит. Это часто вызывает агрессию, внутренние переживания. Обычно он пытается с кем-то поделиться. А ему говорят: да ладно, забей, все умирают, и так далее. Такие вещи могут вылезать даже от того, что умирает черепашка. У ребёнка решается вопрос понимания жизни и смерти. Если у него внутри пожар, агрессия будет возрастать. У ребёнка нет структуры, поэтому так получается. А структурировать человека позволяют традиции.
ПОРТРЕТ
Портрет суицидента – это эгоистичный (я их называю «с короной на голове»), с высоким уровнем амбиций, инфантильный и безответственный человек. Конечно, есть исключения. Но в целом это они. А почему они такие и откуда у нас их столько сейчас взялось? Кто их так воспитывает, что они всего боятся, а чуть что-то случилось – сразу куда-то убегают. Они и не женятся до 150 лет. Это те, кого не научили ответственному поведению. Которых много «облизывали», много опекали. Это касается и девочек, и мальчиков. И это та группа, на которую надо всегда обращать внимание. Те, кто не боец. Вот боец, скорее всего, будет рубиться до конца. И для защиты страны, установления семейных отношений нам нужны бойцы: и мальчики, и девочки.