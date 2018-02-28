9 из 10 человек не совершат суицида, но стать инвалидом шансов у них много

Портрет суицидента – это эгоистичный (я их называю «с короной на голове»), с высоким уровнем амбиций, инфантильный и безответственный человек. Конечно, есть исключения. Но в целом это они. А почему они такие и откуда у нас их столько сейчас взялось? Кто их так воспитывает, что они всего боятся, а чуть что-то случилось – сразу куда-то убегают. Они и не женятся до 150 лет. Это те, кого не научили ответственному поведению. Которых много «облизывали», много опекали. Это касается и девочек, и мальчиков. И это та группа, на которую надо всегда обращать внимание. Те, кто не боец. Вот боец, скорее всего, будет рубиться до конца. И для защиты страны, установления семейных отношений нам нужны бойцы: и мальчики, и девочки.