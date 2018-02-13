На льготное кредитование Белгородская область получит 791,4 миллиона рублей

Перечень заёмщиков, по которым принято положительное решение, опубликован на сайте ведомства. Всего на 12 февраля в реестр включены 3114 заёмщика по 4349 заявкам, которые планируют получить кредитование на общую сумму 140,69 млрд рублей. Общий объём субсидий для них составляет 8,8 млрд рублей. В прошлом году этот показатель был на 18 % ниже (7,47 млрд рублей).