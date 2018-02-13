На льготное кредитование Белгородская область получит 791,4 миллиона рублей

Posted 13 февраля 2018,, 09:29
Published 13 февраля 2018,, 09:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Перечень заёмщиков, по которым принято положительное решение, опубликован на сайте ведомства. Всего на 12 февраля в реестр включены 3114 заёмщика по 4349 заявкам, которые планируют получить кредитование на общую сумму 140,69 млрд рублей. Общий объём субсидий для них составляет 8,8 млрд рублей. В прошлом году этот показатель был на 18 % ниже (7,47 млрд рублей).
1769 заёмщиков (1912 заявок) относятся к малым формам хозяйствования, которые планируют взять кредиты на 17,8 млрд рублей с суммой субсидий 1,16 млрд рублей. В прошлом году общий размер субсидии для них был в 2,2 раза ниже – 0,36 млрд рублей.
Для Белгородской области размер субсидий в этом году составит 791,4 млн рублей. В регионе одобрено 200 заявок.
Предприятия и организации АПК, чьи заявки одобрены Минсельхозом России, могут получить в одном из уполномоченных ведомством банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5 %. Недополученные доходы кредитная организация получит напрямую из федерального бюджета в размере ключевой ставки Банка России, пояснили в Минсельхозе.