Бездомные собаки: как и зачем с ними борются в Белгородской области

Председатель Белгородской региональной общественной организации «Общество защиты животных «Преданность» Галина Стебловская отмечает, что в самих заявках на электронных торгах по «оказанию услуг по отлову, транспортировке безнадзорных и бродячих животных с последующей эвтаназией и утилизацией трупов животных» первоначально допускается нарушение Гражданского кодекса РФ, так как пропущена стадия передержки животного в течение не менее полугода с момента отлова до вступления в право собственности на животное. Дело в том, что п.3 ст. 230 ГК РФ предписывает, что «лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они переданы на содержание и в пользование, обязаны их надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в пределах их стоимости». Право же собственности на животное наступает через шесть месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных – п. 1. ст. 231 ГК РФ.