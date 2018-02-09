Бездомные собаки: как и зачем с ними борются в Белгородской области

После случая в Шебекино, где бродячий бешеный пёс покусал больше 20 человек, количество таких сообщений заметно увеличилось. В то же время есть жалобы и на бесчеловечное истребление животных вплоть до того, что отстреливают их в присутствии детей. Информационное агентство «Бел.Ру» выяснило, какова в регионе обстановка с безнадзорными животными, какими способами регулируется их численность и кто за это ответственен.
Бровястый, или История про дворняжку в Разумном
Летом 2017 года в посёлок Разумное под Белгородом приезжал цирк. По словам местных жителей, вместе с цирком в населённый пункт прибежал и пёс. Его прозвали Бровястым. Дети с животным подружились, играли и прикармливали. После окончания гастролей артисты уехали, а Бровястый остался. В конце января в белгородских сообществах в социальных сетях появилась информация об умерщвлении пса. В животное выстрелили из дротика, погрузили в машину и увезли.
Белгородцы к сообщению отнеслись неоднозначно: кто-то был недоволен тем, что бездомное животное (потенциально опасное) свободно бегает по улице и, рыча и гавкая, угрожает прохожим, кто-то сетовал на безжалостное умерщвление четвероногого.
История в Шебекино
22 января стало известно, что за несколько дней бездомная собака покусала 17 человек в Шебекино, в том числе девять детей. Позже появилась информация, что от зубов животного пострадали 23 человека. У пса при лабораторном исследовании подтвердился диагноз «бешенство». Бродячее животное обитало на улице 50 лет Октября. Следственный комитет организовал доследственную проверку по этому инциденту.
В прошлом году администрация Шебекинского района трижды выставляла на госзакупках торги на отлов, транспортировку, эвтаназию и утилизацию трупов безнадзорных животных: 24 апреля – на 520 тыс. рублей, 21 июня тоже на 520 тыс. рублей и 30 ноября. Летом, согласно техническому заданию, надо было отловить, умертвить с помощью эвтаназии и утилизировать 200 голов бродячих животных. Осенью – ещё 23. Арифметика простая: за каждую тушку по 2,6 тыс. рублей. Электронные торги выиграла компания ООО «Фауна +». 20 октября «Фауна +» отчиталась о проделанной работе по контракту. Было умерщвлено 40 безнадзорных животных на сумму 104 тыс. рублей.
В ответе на запрос ИА «Бел.Ру» администрация Шебекинского района рассказала, что в 2017 году по итогам аукциона с вышеназванной организацией было заключено два муниципальных контракта.
Специализированная организация ООО «Фауна +» осуществляет свою деятельность на основании и в строгом соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 4 апреля 2016 года № 88-пп «Об организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Белгородской области», в котором отражены все правила отлова, содержания и эвтаназии животных.из ответа администрации Шебекинского района
В прошлом году «Фауна +» отловила 223 безнадзорных собаки, лабораторных подтверждений бешенства у отловленных животных в 2017 году выявлено не было.
Бешенство в Белгородской области: статистика
При этом за весь 2017 год зарегистрировано 130 случаев бешенства, в том числе 85 – среди домашних питомцев. 22 случая бешенства зарегистрировали у лис, куниц, енотовидных собак и косуль. Ещё 23 случая – среди крупного и мелкого рогатого скота. Бешенство было зарегистрировано во всех районах Белгородской области, кроме Ивнянского.
К слову, в 2016 году ситуация была примерно такой же: бешенство зарегистрировали и лабораторно подтвердили в 112 случаях, в 77 из них у кошек и собак.
По информации пресс-службы Россельхознадзора по Белгородской области, ежегодно в России за антирабической вакцинацией в медицинские учреждения обращаются более 250 тыс. человек. В 2016 году было зарегистрировано три случая бешенства у людей: в Тверской и Челябинской областях, Республике Коми. Это связано с поздним обращением пострадавших за профессиональной медпомощью.
Современные вакцины отличаются безвредностью и высокой эффективностью и не имеют противопоказаний для экстренной лечебно-профилактической иммунизации, но их введение не должно быть запоздалым.управление Россельхознадзора по Белгородской области
Резервуар естественного обитания вируса – плотоядные животные, в особенности дикие лисы. Передаётся заболевание через слюну при укусе больным животным.
Для бешенства характерна сезонная цикличность, и связана она с биологией лисицы – одного из основных распространителей бешенства. Первый подъём заболевания, совпадающий с периодом гона у лисиц, наблюдается в зимний и ранний весенний период. Второй, связанный с расселением молодняка, – в осенне-зимний сезоны года. Летом же подвижность лисиц ограничена из-за воспитания выводка и соответственно число заболеваний минимально. Так, летом 2017 года было установлено 14 случаев бешенства, а уже в ноябре 27 случаев, в декабре - 40.управление Россельхознадзора по Белгородской области
Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория – это единственное место в регионе, где проводятся исследования бешенства животных. Лабораторное подтверждение диагноза на бешенство возможно только посмертно, так как для этого нужны пробы головного мозга погибших животных. Чтобы поставить диагноз, специалисты-вирусологи используют метод флуоресцирующих антител (МФА), биопробу и вирусовыделение с использованием клеточных линий.
В ряде случаев требуется комплексный подход. Так, если первичный результат в МФА оказался отрицательным, в обязательном порядке будут подключены другие методы, например, такие как биопроба или вирусовыделение, чтобы с максимальной точностью удостовериться в полученных результатах.управление Россельхознадзора по Белгородской области
По информации регионального управления Россельхознадзора, за пять первых дней февраля специалисты вирусологического отдела Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории установили четыре положительных результата на бешенство: два из которых были у собак, один – у кошки и ещё один у лисы. Пробы были взяты в Шебекинском, Чернянском и Ровеньском районах.
Всего начала этого года лабораторно исследованы 53 пробы патологического материала от животных, которых подозревали в бешенстве. В 30 пробах, а это 56,6 %, бешенство подтвердилось. Для сравнения: в январе 2017 года всего было установлено девять случаев бешенства среди домашних плотоядных и лис.
Как работает вакцина от бешенства
Бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров, и, поражая их, вызывает тяжёлые необратимые нарушения.управление Россельхознадзора по Белгородской области
Родоначальником вакцины считают Луи Пастера. Он впервые ввёл её девятилетнему Джозефу Мейстеру.
Вакцина не убивает вирус бешенства, она даёт информацию иммунной системе о вирусе, после чего организм начинает активно вырабатывать защитные антитела. Но антитела после вакцинации появляются только через две недели и сохраняются в организме около года. Для защиты организма в течение этого времени вводят иммуноглобулин – препарат с готовыми антителами. Он действует сразу и в течение двух недель. Этого времени достаточно, чтобы иммунная система человека или животного выработала собственные антитела. Главное, отмечают в ведомстве, своевременное введение вакцины и иммуноглобулина, то есть до появления клинических признаков заболевания, иначе гибель пострадавшего неминуема.
Как защитить домашнее животное от бешенства
Единственный способ защитить домашнего питомца от участи Бровястого - соблюдать правила содержания животных. Собаку нужно зарегистрировать в ветеринарной станции, оформить ветеринарный паспорт и проводить ежегодную профилактическую вакцинацию животных.
Напомним, что каждую пятницу в Белгородской городской станции по борьбе с болезнями животных домашних питомцев от бешенства вакцинируют бесплатно.
Карантин
Одним из методов борьбы с распространением бешенства является карантин. 24 января губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал постановление о введении карантина из-за бешенства животных в восьми районах региона. Продлится он до середины марта.
На перечисленных в документе территориях нельзя устраивать вывод и выставки собак и кошек, нагонку и натаску охотничьих собак, торговать домашними животными. Также запрещается вывозить кошек и собак за пределы территории карантина и отлавливать здесь диких животных (например, для зоопарка).
Тендеры на умерщвление животных
Другой способ борьбы с бешенством – контроль за популяцией безнадзорных животных. В Белгородской области выставлены тенденры на «оказание услуг по отлову, транспортировке безнадзорных и бродячих животных с последующей эвтаназией и утилизацией трупов животных» в Шебекино, Вейделевке, Строителе, Прохоровке, посёлке Северный, поселке Октябрьский и посёлке Пролетарский. Суммы госзакупок от 27,5 тысяч рублей до 520 тыс. рублей. Выставляет тендеры городская или районная администрации. За отловленную и усыплённую собаку платят 2,6 тыс. рублей.
Всего за 2017 год на портале госзакупок было размещено 14 заявок на отлов бездомных животных на сумму 2 445 494 рублей. Ещё две подобных заявки от администрации посёлка Разумное были размещены в 2015 году, а в прошлом году обновлены и актуализированы. Каждая из них была на сумму 176 999 рублей.
Председатель Белгородской региональной общественной организации «Общество защиты животных «Преданность» Галина Стебловская отмечает, что в самих заявках на электронных торгах по «оказанию услуг по отлову, транспортировке безнадзорных и бродячих животных с последующей эвтаназией и утилизацией трупов животных» первоначально допускается нарушение Гражданского кодекса РФ, так как пропущена стадия передержки животного в течение не менее полугода с момента отлова до вступления в право собственности на животное. Дело в том, что п.3 ст. 230 ГК РФ предписывает, что «лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они переданы на содержание и в пользование, обязаны их надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в пределах их стоимости». Право же собственности на животное наступает через шесть месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных – п. 1. ст. 231 ГК РФ.
Кроме этого, по п.1 ст. 230 ГК РФ люди, которые поймали животное, должны «не позднее трёх дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных в полицию или в орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника».
Петиция против жестокости
28 января 2018 года на сайте change.org была создана петиция с требованием Законодательно запретить живодёрскую деятельность ООО «ФАУНА +» Как уже упоминалось выше компания занимается отловом, эвтаназией и утилизацией бездомных животных.
По данным базы Seldon Basis, Общество с ограниченной ответственностью «Фауна +», начиная с 2014 года, выиграло 49 госконтрактов на сумму 7,55 млн рублей. Только в прошлом году заключено 23 контракта. При этом белгородская компания работает и за пределами региона: в Смоленской, Ивановской и Курской областях. Основным заказчиком выступает администрация Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.
Составители петиции кроме протеста против деятельности этой фирмы и истребления животных, сетуют на то, что в регионе в принципе не рассматривается возможность альтернативного решения проблемы бездомных животных: «В области фактически нет приютов, программы по гуманному контролю за размножением бездомышей даже не планируются». Положительные примеры решения этой проблемы-беды в стране есть, например, в Калининградской области.
Альтернативные способы борьбы с бродячими животными
В Калининградской области с 2016 года регулирование численности безнадзорных животных проходит по программе ОСВВ: отлов, стерилизация/кастрация, ветеринарные обработки и возврат в прежнюю среду обитания неагрессивных животных. Тогда на это было выделено из региональной казны 9,1 млн рублей. В результате, отловлено и «обезврежено» 3 172 животных.
В прошлом году там выделили уже 18,2 млн рублей и отловили 4 550 собак. Занимается этой программой региональная общественная организация помощи бездомным животным «Право на жизнь», говорят в пресс-службе правительства Калининградской области.
У нас в регионе пилотный проект ОСВВ поддержку правительства не получил, рассказывает председатель Белгородской региональной общественной организации «Общество защиты животных «Преданность» Галина Стебловская.
Метод ОСВВ нацелен на защиту человечества от гидрофобии. Люди должны понимать, что если будут активно вакцинировать животных, то мы остановим бешенство. Безвозвратное изъятие животных не может защитить человечество, потому что тогда начинают работать биологические законы. Во-первых, убивают социализированных животных, а не хитрых, не тех, кто прячется или боится звука машин. Во-вторых, животных убили, а кормовая база осталась, идёт миграция, самки приносят в следующем помёте больше щенков, больше самок, происходит демографический взрыв, потом молодняк начинает болеть и появляется карантин по бешенству.Галина Стебловская, председатель Белгородской региональной общественной организации «Общество защиты животных «Преданность»
Также Галина Стебловская отмечает, что убийство собак дороже, чем программа стерилизации. Чтобы метод ОСВВ показал себя, им надо заниматься регулярно по определённой методике и с постоянным потоком финансирования.
По рекомендациям ВОЗ для полного уничтожения вируса бешенства в популяции собак необходимо достижение 70 % вакцинации животных.
Вместо послесловия
К проблеме негуманного уничтожения бездомных животных приковано внимание во многих регионах страны, но в особенности в тех городах, где пройдут матчи Чемпионата Мира по футболу. В интернете зооактивисты организовали сбор подписей в защиту собак, которых там истребляют. Инициаторы петиции предлагают принять Закон об ответственном обращении с животными, запретить отлов и уничтожение безнадзорных животных и вместо них ввести программу ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск – и, соответственно, программу массовой стерилизации животных и контроля за их размножением. Для животных, которые ведут себя агрессивно к окружающим, зоозащитники предлагают строить приюты, также они обращают внимание на необходимость организации передержек для лечения и стерилизации животных и информационного просвещения: куда можно обратиться и как помочь покалеченному животному.
Сообщества зоозащитников из Белгородской области можно без труда найти в любой из социальных сетей: «Оберег», «Преданность», «Миссия: Спасём Жизнь!». Пока на федеральном уровне не приняты законы, защищающие четвероногих, именно эти организации и занимаются выявлением, отловом, стерилизацией, вакцинацией, передержкой и пристраиванием в добрые руки бездомных животных. Волонтёры благодарны каждому за любую поддержку.