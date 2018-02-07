Диана Арбенина: Я так просто не сдамся

То, что мы приехали к вам, полноценно не потому, что вы любите песни, которые знаете, а потому, что есть новые песни. Они появляются, и они ничуть не хуже, чем те, которые были. Они с совершенно другой атмосферой, может быть, с другой лирикой, может быть, они легче, мажорнее. Это новейшая история группы, без которой эта встреча была бы похоронами: 25 лет, мы вышли, спели песню «31 весна». Но есть новая история, и мы сейчас споём две новые песни, которые мы никогда не пели в Белгороде.Диана Арбенина