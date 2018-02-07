Диана Арбенина: Я так просто не сдамся

Вечер начался с композиций, вошедших в последнюю пластинку группы «Выживут только влюблённые».
Нам действительно уже 25 лет. До сих пор не могу понять, каким образом всё это случилось, как пролетели быстро эти 25 лет. Мне кажется, каждый в своей жизни повторял фразу: «Как всё быстро прошло». Но в нашем случае это только первая четверть, я так просто не сдамся.Диана Арбенина
Не обошлось и без старых хитов, проверенных десятилетиями: «Рубеж», «Актриса», «Асфальт». Много песен музыканты исполнили из альбома «Цунами».
То, что мы приехали к вам, полноценно не потому, что вы любите песни, которые знаете, а потому, что есть новые песни. Они появляются, и они ничуть не хуже, чем те, которые были. Они с совершенно другой атмосферой, может быть, с другой лирикой, может быть, они легче, мажорнее. Это новейшая история группы, без которой эта встреча была бы похоронами: 25 лет, мы вышли, спели песню «31 весна». Но есть новая история, и мы сейчас споём две новые песни, которые мы никогда не пели в Белгороде.Диана Арбенина
Этими песнями стали «Разбуди меня» и «Грустные люди». «31 весна», кстати, тоже прозвучала.
В ходе концерта Диана Арбенина несколько раз прошла по залу, пожимая руки зрителям. Не прекращалось и живое общение с белгородцами, что нетипично для выступлений коллектива.
Приятным дополнением к программе стала видеотрансляция клипов к песням на большом экране, что скрашивало просмотр зрителям, сидевшим на галёрке. Также необычным элементом выступления стало включение отрывков интервью Дианы Арбениной, в которых она рассказала о своём отношении к жизни, творчеству, одиночеству и женственности.
Что касается женственности, то, несмотря на такую активную музыку, как рок-н-ролл, женщина должна позволять себе быть самой собой и уж точно не пытаться «косить» под мужчину, пытаться примерить на себя его наряды, «шкуру». Брутальность отвратительна в женщинах, мне кажется. Смелость – да, отвага – да, но мужеподобность мне не нравилась никогда.Диана Арбенина
По традиции прозвучала песня «Столица», под которую на сцену полетели бумажные самолётики. И один из них Диане Сергеевне приглянулся особенно.
Иной раз бывают такие крокодилы, что думаешь: «Как они летают?». Они, конечно, пикируют сразу. А за эти самолёты огромное спасибо, они очень правильно сделаны.Диана Арбенина
На бис Диана Арбенина исполнила «Юго», «Ты дарила мне розы» и «Морячок».
Люди уходят сильными после наших концертов. И не раз они признавались мне в том, что начинают хотеть жить, если у человека случается кризис, депрессия, хоть слово «депрессия» я вообще не понимаю, но бывает же такое… И люди уходят воодушевлёнными. Мне кажется, это самое главное. Диана Арбенина
Следующий концерт «Ночные Снайперы» дадут в Орле 7 февраля.