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Первое «спосибо» россиянам Джон Дэвис сказал в Белгороде

2 февраля 2018, 05:58
Фото: Евгений Грицков
Джаз объединяет континенты
Jon Davis Trio отыграло в филармонии концерт «Джаз объединяет континенты».
Джаз объединяет континенты
Фото: Евгений Грицков

Пианист и композитор из Нью-Йорка Джон Дэвис стал известен ещё в 1980-е годы, когда в составе фортепианного трио играл вместе с бас-гитаристом Жако Пасториусом. Контрабасист Григорий Зайцев и барабанщик Игорь Игнатов работали вместе с Дэвисом в 1999 и 2000 годах, теперь решили объединиться вновь для тура по России.

Первый концерт выпала честь принять Белгороду. Здесь к трио присоединилась молодая певица Кристина Ковалёва, которая уже выступала в филармонии на первом фестивале «Этажи» в 2016 году.

Джаз объединяет континенты
Фото: Евгений Грицков

Зрители услышали джазовые композиции авторства Джона Дэвиса, Алека Уайлдера, Джьюла Стайна, но особенно горячо приняли подготовленные музыкантами сюрпризы – адаптированные для джазового трио «Вальс цветов» П.И. Чайковского, «Старый замок» М.П. Мусорского и русскую народную песню «Коробейники».

Приветствуя публику, Григорий Зайцев рассказал, что считает Джона Дэвиса своим любимым музыкантом в мире.

Совершенно невероятный музыкант. Теперь я могу сказать точно, потому что я это осознал в этом году окончательно и бесповоротно, что это один из любимых моих музыкантов вообще в мире. Григорий Зайцев

Джаз объединяет континенты
Фото: Евгений Грицков

В антракте зрители живо обсуждали выступление в фойе. Одна из них, поклонница Анатолия Кролла – джазового дирижёра, композитора, пианиста, – не захотела называть своего имени, но Джона Дэвиса и его друзей оценила.

Я люблю джазовую музыку, много слушаю. Мой любимец – Анатолий Кролл, часто с мужем на него ходили. Мы здесь в первый раз, мне нравится. Контрабас общий фон даёт, ударник просто потрясающий, и Джон – незаурядный музыкант. Поклонница джаза

Зато у дирижёра джазового оркестра филармонии No comment Владимира Уварова свой взгляд на джаз.

Он демонстрирует технические варианты там, секвенции, хроматические гаммы – это и студенты играют. Я вспоминаю, Легран приезжал. 84 года. Но держит – пальчики оближешь. Я пришёл послушать певицу, что они сейчас модное поют. Я люблю джаз оркестровый. Джаз хорошо звучит, когда две дудки, три дудки, пять человек, десять… Бэнд – это бриллиант джаза. Владимир Уваров

Всего в рамках тура трио даст 19 концертов в 15 городах России.

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