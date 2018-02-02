Первое «спосибо» россиянам Джон Дэвис сказал в Белгороде

Он демонстрирует технические варианты там, секвенции, хроматические гаммы – это и студенты играют. Я вспоминаю, Легран приезжал. 84 года. Но держит – пальчики оближешь. Я пришёл послушать певицу, что они сейчас модное поют. Я люблю джаз оркестровый. Джаз хорошо звучит, когда две дудки, три дудки, пять человек, десять… Бэнд – это бриллиант джаза. Владимир Уваров