Рассмотрение дела о сговоре в госзакупках в Белгороде перенесли

Напомним, Белгородское УФАС возбудило дело против компаний «Аурус Медиа», «Цитолаб», «БИО Генетик-С», «ЛабТехнология» и «Югория» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов). Это произошло после публикации в сети фильмов о «картельном сговоре» при госзакупках в региональной системе здравоохранения, обращения блогера Сергея Лежнева и передачи соответствующих материалов из прокуратуры области.