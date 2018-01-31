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Posted 31 января 2018,, 18:18

Published 31 января 2018,, 18:18

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Рассмотрение дела о сговоре в госзакупках в Белгороде перенесли

31 января 2018, 18:18
Заявитель не явился на рассмотрение дела и не направил своего представителя.

Напомним, Белгородское УФАС возбудило дело против компаний «Аурус Медиа», «Цитолаб», «БИО Генетик-С», «ЛабТехнология» и «Югория» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов). Это произошло после публикации в сети фильмов о «картельном сговоре» при госзакупках в региональной системе здравоохранения, обращения блогера Сергея Лежнева и передачи соответствующих материалов из прокуратуры области.

В 2014-2017 годах ряд компаний после участия в 125 аукционах получили контракты на поставку лекарств и медицинских материалов в государственные и муниципальные учреждения нескольких регионов: Белгородской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской области, Башкортостана и Москвы — почти по максимальной начальной цене.

Представители «Аурус Медиа» и «БИО Генетик-С» дали пояснения, в которых отвергли доводы о нарушениях. Комиссия Белгородского УФАС решила, что информации недостаточно, и отложила рассмотрение дела до 14 марта, сообщает пресс-служба управления.

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#Новости#Медицина#УФАС#Ирина Кошель#Взятка#Госзакупки#Картельный сговор
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