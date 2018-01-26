С внешней политики на внутреннюю: как «БелРа» отмечает дни рождения

Вы обладаете удивительным свойством формироваться в единый коллектив, независимо от времени пребывания. Что-то здесь закопано то ли в имени «БелРушном», то ли в его истории. Тем не менее, зашедшие, вышедшие и существующие здесь давно всё равно один хороший, славный коллектив, куда приходить всегда приятно. И не только работать, но и отдохнуть. Я за всех вас! Светлана Баранова главный пират ИА «Бел.Ру»