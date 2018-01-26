С внешней политики на внутреннюю: как «БелРа» отмечает дни рождения

Посвящение в пираты – ритуал особенный. Для него требуется в первую очередь сам именинник. Личность незаурядная, творческая, амбициозная – то, что нужно для праздника. Второе – подходящий повод, а он у нас двойной − юбилей главной участницы и 15-летие её директорства.
Короля делает его свита, а пирата – преданная команда на непотопляемом корабле. Его капитан – яркая и волевая личность, таков же и его наряд: треуголка, неизменная тельняшка, пиратский галстук, острые кинжалы и карающая чёрная метка.
Склонная к творческим авантюрам именинница, вступая в ряды предводителей элитных родов СМИ, торжественно поклялась следовать двум главным правилам начальника:
1. Начальник всегда прав!
2. Если начальник не прав, смотри правило №1!
И пообещала никогда не отвечать грубым словом на грубую лесть, влиять на события, чтобы не исправлять их последствия, быть великодушной и не отсутствовать на рабочем месте слишком долго, чтобы коллеги не заметили, что без директора им работается гораздо тише и спокойнее.
Вы обладаете удивительным свойством формироваться в единый коллектив, независимо от времени пребывания. Что-то здесь закопано то ли в имени «БелРушном», то ли в его истории. Тем не менее, зашедшие, вышедшие и существующие здесь давно всё равно один хороший, славный коллектив, куда приходить всегда приятно. И не только работать, но и отдохнуть. Я за всех вас! Светлана Баранова главный пират ИА «Бел.Ру»
Коллектив ИА «Бел.Ру» не раз убеждался, что в трудную минуту главный наставник всегда поможет, поддержит и направит в нужное русло. Старожилы знают это наверняка, а у новичков всё ещё впереди.
Вы производите впечатление по-настоящему счастливого человека. Поэтому оставайтесь такой же счастливой, интересной женщиной и мудрым руководителем. Инна Рогова новичок «Бел.Ру»