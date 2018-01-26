Новые банкноты с трудом попадают в руки белгородцев

Posted 26 января 2018,, 09:15
Published 26 января 2018,, 09:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В октябре прошлого года россиянам представили новые деньги – банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей. Купюры отличаются необычным внешним видом. Банкноты выполнены в синем и зелёном цветах, изображения крупные.
Первыми новые купюры испытали жители Крыма, Дальнего Востока и Москвы. В начале января банкноты появились и в Белгородской области: пенсионеры получили денежные выплаты, в том числе и двухтысячными купюрами. В то же время на «Авито» стали размещать объявления о продаже денег в качестве сувениров.
ИА «Бел.Ру» поинтересовалось у читателей, сталкивались ли они с новыми банкнотами. Результат опроса показал, что ни один читатель информагентства не видел и в руках не держал новые деньги: вариант «Нет, не сталкивалась / не сталкивался» выбрали 100 % опрошенных.
Те самые пенсионеры, которые получили выплаты новыми купюрами, в своём пользовательском опыте не признались. В то же время радует, что читатели «Бел.Ру» − люди понимающие, что банкноты не сувениры, и продавать или покупать их не надо. Всё равно в скором времени они войдут в широкий оборот. Напоминаем, что проверить подлинность банкнот можно будет в приложении «Гознака».
«Бел.Ру» благодарит читателей и предлагает принять участие в новом опросе, посвящённом неоднозначному празднику – Дню святого Валентина. Как вы отмечаете 14 февраля? И отмечаете ли вы его вообще? Оставляйте своё мнение на сайте в разделе «Голосование».