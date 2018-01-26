Новые банкноты с трудом попадают в руки белгородцев

Те самые пенсионеры, которые получили выплаты новыми купюрами, в своём пользовательском опыте не признались. В то же время радует, что читатели «Бел.Ру» − люди понимающие, что банкноты не сувениры, и продавать или покупать их не надо. Всё равно в скором времени они войдут в широкий оборот. Напоминаем, что проверить подлинность банкнот можно будет в приложении «Гознака».