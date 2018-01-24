Елена Оглезнева: Нас волнует, что на рынок школьного питания выходят недобросовестные поставщики

Posted 24 января 2018,, 08:20
Published 24 января 2018,, 08:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Горячее питание сейчас получают 99,8 % учащихся школ Белгородской области. По сути это почти все дети, в перечень не входят школьники, которые учатся дистанционно и обедают дома. Двухразовое питание получают 86,4 % школьников. Это больше уровня 2016 года на 3 %. По санитарным правилам всем детям школьного возраста рекомендуется двухразовое питание.
По словам главы регионального управления Роспотребнадзора, в подавляющем большинстве случаев нормы питания в белгородских школах выдерживаются. Проверки, проведённые на основании поступавших жалоб, в отдельных случаях показывали отклонения от регламентированных норм. Однако жалоб подобного рода было в 2017 году очень немного.
Тем не менее, система обеспечения школьников питанием имеет и «узкие» места.
Нас волнует, что на рынок школьного питания выходят недобросовестные поставщики. Поэтому мы осуществляем контроль в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. К сожалению, нам поступает информацияиз других регионов о том, что некоторые поставщики не находятся по указанным адресам. То есть речь идёт о контрафактной продукции. Елена Оглезневаруководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области
В случае возникновения прецедентов «фантомных» предприятий материалы проверок передаются в Следственный комитет и полицию для дальнейшего разбирательства.
Напомним, что в 2017 году белгородский Россельхознадзор выявлял факты поставки поддельной молочной продукции в бюджетные учреждения. Ранее «фантомный» завод был найден и в Белгородской области.