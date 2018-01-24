Елена Оглезнева: Нас волнует, что на рынок школьного питания выходят недобросовестные поставщики

Нас волнует, что на рынок школьного питания выходят недобросовестные поставщики. Поэтому мы осуществляем контроль в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. К сожалению, нам поступает информацияиз других регионов о том, что некоторые поставщики не находятся по указанным адресам. То есть речь идёт о контрафактной продукции. Елена Оглезневаруководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области