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Posted 22 января 2018,, 14:12

Published 22 января 2018,, 14:12

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Школьники Белгородской области сразятся в интернете, чтобы сняться в большом кино

22 января 2018, 14:12
МТС совместно с киностудией «Корпорация Русская Фильм Группа» (RFG) запускают новый конкурсный киносезон благотворительного проекта «Поколение М».

Творческое киносостязание пройдёт на площадке проекта МТС «Поколение М», принять участие в нём смогут подростки 15-18 лет из всех регионов России. Ребятам предлагается создать собственную короткометражную картину на тему «Онлайн-поколение», которая расскажет об интересах тинейджеров в цифровом пространстве, влиянии технологий на современный мир и жизнь каждого человека. Работы, снятые в свободном жанре и на любое оборудование, включая камеру мобильного телефона, принимаются на сайте проекта pokolenie.mts.ru до 30 апреля 2018 года.

Лучших юных кинематографистов страны выберут именитые мастера: актёр Андрей Мерзликин, актриса театра и кино Анна Чурина, продюсер киностудии «Корпорация Русская Фильм Группа» Алена Мареева, а также молодые актёры фильма «Испытание» Алексей Лукин, Анастасия Пономарева, Марк Тюриков, Александр Люман, Марта Дроздова. Возглавит экспертную комиссию кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист Алексей А. Петрухин. Мастера «Поколения М» и специалисты кинолаборатории «RFGLab» помогут участникам в съёмках конкурсных работ. В формате видеоуроков на сайте проекта они поделятся с ребятами тонкостями создания сценария и продюсирования, режиссуры и грима, операторской работы и монтажа, а также продвижения фильма в социальных сетях без дополнительных вложений.

Для ребят, которые решили связать свою жизнь с кино, «Поколение М» станет отличной площадкой для старта: поможет сориентироваться в выборе профессии и даст возможность учиться у признанных мастеров. Уже третий год мы запускаем все новые киносостязания для ребят со всей страны. Победители прошлых сезонов проекта уже прошли стажировки у мэтров кино, попробовали себя в съёмках собственных картин на профессиональном оборудовании и продолжают свой путь в профильных вузах. В этом году победителя ждёт уникальный шанс войти в режиссерскую группу полнометражного фильма, изнутри увидеть процесс его производства и получить ценный опыт для будущих этапов развития в индустрии. Екатерина Филатова руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта «Поколение М»

Итоги конкурса будут подведены в мае 2018 года. Авторы лучшего фильма войдут в состав профессиональной съёмочной группы. Они примут участие в создании картины «Выйти из группы», основной темой которой станет жизнь подростков в социальных сетях.

На вопрос развития российского кино мы смотрим стратегически. Чтобы индустрия не стояла на месте, необходимо растить будущих сценаристов, режиссёров, продюсеров, предоставляя детям, в том числе из регионов, возможность реализовать себя. И мы рады, что вместе с МТС, которая разработала мощную платформу для поиска и развития талантов, можем сделать важный шаг в этом направлении. Мы хотим, чтобы ребята уже на старте своего творческого пути получили комплексное представление о всех аспектах индустрии кино: от выбора идеи до продвижения готового продукта. Важно понимать, что сейчас недостаточно просто снять хороший фильм, необходимо ещё и донести его до зрителя. Весь этот путь шаг за шагом мы раскроем в видеоуроках «Поколения М», а победитель получит возможность лично поучаствовать в самом ярком этапе производства картины. Алексей Петрухин кинопродюсер «Корпорации Русская Фильм Группа»

Своим творчеством все участники проекта «Поколение М» помогают сверстникам, нуждающимся в лечении. Все онлайн-активности ребят на официальных площадках «Поколения М» — сайте проекта, в группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram — МТС переводит в деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направляет на операции тяжелобольным детям.

#Новости#Общество
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