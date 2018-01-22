Школьники Белгородской области сразятся в интернете, чтобы сняться в большом кино

На вопрос развития российского кино мы смотрим стратегически. Чтобы индустрия не стояла на месте, необходимо растить будущих сценаристов, режиссёров, продюсеров, предоставляя детям, в том числе из регионов, возможность реализовать себя. И мы рады, что вместе с МТС, которая разработала мощную платформу для поиска и развития талантов, можем сделать важный шаг в этом направлении. Мы хотим, чтобы ребята уже на старте своего творческого пути получили комплексное представление о всех аспектах индустрии кино: от выбора идеи до продвижения готового продукта. Важно понимать, что сейчас недостаточно просто снять хороший фильм, необходимо ещё и донести его до зрителя. Весь этот путь шаг за шагом мы раскроем в видеоуроках «Поколения М», а победитель получит возможность лично поучаствовать в самом ярком этапе производства картины. Алексей Петрухин кинопродюсер «Корпорации Русская Фильм Группа»