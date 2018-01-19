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Юбилей в иордани, или Что говорили белгородцы после выхода из крещенской воды

19 января 2018, 14:25
Сотни жителей Белгорода провели обряд омовения в сочельник перед Крещением.


Пилить иордани для купания в крещенскую ночь в Белгороде начали ещё утром 18 января. От ледяного покрова воду освобождали бензопилой, ледяные глыбы из воды не вытаскивали, а просто сталкивали в сторону.

Лёд был тонкий, 7 сантиметров, поэтому заходить в воду желающим окунуться на городском пляже пришлось с берега по специальному трапу. Температура воды была 3 градуса. За день у берегов лёд ещё подтаял. Спасателям пришлось быть особенно внимательными, снять ныряющих «с воды» оператора не пустили.

Из-за ветра казалось холодней, чем было на самом деле. Но желающих нырнуть в святую воду это не останавливало. Кто-то смело заходил в полынью, кто-то просто умывал руки и лицо. Маленькие дети игрались в чистом снегу, невытерпевший рыбак подошёл с другого берега посмотреть.

Народ начал подходить к восьми часам вечера. Люди разных возрастов ныряли и крестились, ныряли и крестились. Кто-то соблюдает ритуал не первый год, кто-то рискнул впервые, а у кого-то вообще случился юбилей.

Впечатления потрясающие! В первый раз. Мне сегодня 50 лет, и я решила так отметить. Вся толпа сидит дома, а я сказала: «Ничего не знаю!».

жительница Белгорода

На противоположном берегу Северского Донца прорубь поначалу пустовала. Хотя там подходить к воде было удобнее. Подошли мужчины, попросившие обязательно показать их по интернету.

Бывает, каждый год окунаемся, бывает – пропускаем. В снегу купаемся. Водичка отличная, очень бодрит.

Решилась войти в целебную праздничную воду девочка лет пяти.

Вода, освящённая в сочельник, в православии называется великая агиасма. Отношение многих белгородцев, вышедших к воде, к празднику Крещения выразил тоже не впервые совершивший омовение Юрий Михай.

Я второй раз. Верить в Бога надо, здоровые будем. Сейчас дети пойдут. Юрий Михай

#Иордань#Омовение#ГУ МЧС России по Белгородской области#Крещение господне#Купание в проруби#Прорубь#Видео
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