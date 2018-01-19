Юбилей в иордани, или Что говорили белгородцы после выхода из крещенской воды

Пилить иордани для купания в крещенскую ночь в Белгороде начали ещё утром 18 января. От ледяного покрова воду освобождали бензопилой, ледяные глыбы из воды не вытаскивали, а просто сталкивали в сторону.
Лёд был тонкий, 7 сантиметров, поэтому заходить в воду желающим окунуться на городском пляже пришлось с берега по специальному трапу. Температура воды была 3 градуса. За день у берегов лёд ещё подтаял. Спасателям пришлось быть особенно внимательными, снять ныряющих «с воды» оператора не пустили.
Из-за ветра казалось холодней, чем было на самом деле. Но желающих нырнуть в святую воду это не останавливало. Кто-то смело заходил в полынью, кто-то просто умывал руки и лицо. Маленькие дети игрались в чистом снегу, невытерпевший рыбак подошёл с другого берега посмотреть.
Народ начал подходить к восьми часам вечера. Люди разных возрастов ныряли и крестились, ныряли и крестились. Кто-то соблюдает ритуал не первый год, кто-то рискнул впервые, а у кого-то вообще случился юбилей.
Впечатления потрясающие! В первый раз. Мне сегодня 50 лет, и я решила так отметить. Вся толпа сидит дома, а я сказала: «Ничего не знаю!».
жительница Белгорода
На противоположном берегу Северского Донца прорубь поначалу пустовала. Хотя там подходить к воде было удобнее. Подошли мужчины, попросившие обязательно показать их по интернету.
Бывает, каждый год окунаемся, бывает – пропускаем. В снегу купаемся. Водичка отличная, очень бодрит.
Решилась войти в целебную праздничную воду девочка лет пяти.
Вода, освящённая в сочельник, в православии называется великая агиасма. Отношение многих белгородцев, вышедших к воде, к празднику Крещения выразил тоже не впервые совершивший омовение Юрий Михай.
Я второй раз. Верить в Бога надо, здоровые будем. Сейчас дети пойдут. Юрий Михай