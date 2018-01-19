Евгений Савченко: У нас по инерции штампуют торговые центры, которые не востребованы рынком

Для создания производственных корпусов нужно привлекать внешних инвесторов. Наших людей. Которые строят у нас бесконечные торговые центры. Фундамент построил – уже вывеска «Сдаю в аренду». Их уже столько понастроено, и продолжают строить. Всякие пункты технического обслуживания, сервисы, которых переизбыток. У людей денег много, девать их некуда, а они по инерции всё штампуют мойки эти бесконечные, объекты торговли, сервиса. А оно уже не востребовано рынком. Евгений Савченко губернатор Белгородской области