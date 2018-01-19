Евгений Савченко: У нас по инерции штампуют торговые центры, которые не востребованы рынком

Posted 19 января 2018,, 19:35
Published 19 января 2018,, 19:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Идея была озвучена на недавнем заседании совета по технологическому развитию. Предложение касалось прежде всего строительства корпусов нового промышленного парка «Фабрика».
Губернатор напомнил, что для строительства производственных площадей промпарка можно привлекать частные компании, а не только бюджетные и заёмные деньги.
Для создания производственных корпусов нужно привлекать внешних инвесторов. Наших людей. Которые строят у нас бесконечные торговые центры. Фундамент построил – уже вывеска «Сдаю в аренду». Их уже столько понастроено, и продолжают строить. Всякие пункты технического обслуживания, сервисы, которых переизбыток. У людей денег много, девать их некуда, а они по инерции всё штампуют мойки эти бесконечные, объекты торговли, сервиса. А оно уже не востребовано рынком. Евгений Савченко губернатор Белгородской области
По мысли главы региона, для таких инвесторов можно создать возможность вкладывать деньги в строительство производственных мощностей технопарков. По сути это тот же самый рыночный механизм, который позволяет получать арендную плату.
Зачем банки привлекать под 15 % годовых, если кто-то вложит деньги в строительство и сдаст в аренду? Прошу разработать механизм участия нашего бизнеса в строительстве производственных площадок, производственных корпусов, которые они будут сдавать в аренду. Их деньги будут абсолютно защищены. Пусть они пять, семь, десять лет будут окупаться. Но гарантия будет. Евгений Савченко губернатор Белгородской области
По мнению главы региона, одним из инвесторов для строительства производственных площадей в промышленном парке может выступить Белгородская ипотечная корпорация. Возможно, для этого будет увеличен уставной капитал организации.