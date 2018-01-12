ПФР принимает заявления от белгородцев на получение ежемесячных выплат из маткапитала

Выплаты полагаются тем белгородцам, в семьях которых второй ребёнок появился после 1 января 2018 года. В этом случае мать новорождённого или усыновлённого ребёнка (который также должен быть усыновлён после 1 января текущего года) должна подать заявление на получение сертификата и установление выплаты.
Ежемесячные выплаты из материнского капитала полагаются тем семьям, чей доход на каждого из членов семьи составляет полтора региональных прожиточных минимума для трудоспособных граждан или меньше этой суммы – 13 484 рубля. Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в Белгороде во втором квартале 2017 года – 8989 рублей, а ребёнка – 8247 рублей (именно такую сумму и будут получать семьи).
Чтобы узнать, может ли семья белгородцев рассчитывать на помощь государства, необходимо общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев разделить на 12, а затем разделить ещё на количество членов семьи, включая рождённого второго ребёнка.
Отметим, что при подсчёте общего дохода семьи необходимо учитывать не только зарплаты, но и премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, компенсации и алименты. Эти выплаты должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением тех, которые выплачивал ПФР. Не учитываются денежные пособия единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Подать такое заявление белгородцы могут в течение 1,5 лет после рождения ребёнка. Если это сделать за первые шесть месяцев жизни новорождённого, то деньги будут начисляться со дня рождения белгородца, если позже – со дня подачи заявления.
Отметим, что денежные выплаты будут получать семьи в течение 12 месяцев, затем можно будет обратиться в ПФР за назначением ежемесячных выплат ещё на 6 месяцев. Условие – доход семьи в 2018 году должен быть менее 1,5 минимума трудоспособного гражданина в Белгородской области во втором квартале 2018 года, рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Белгородской области.