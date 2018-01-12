ПФР принимает заявления от белгородцев на получение ежемесячных выплат из маткапитала

Отметим, что денежные выплаты будут получать семьи в течение 12 месяцев, затем можно будет обратиться в ПФР за назначением ежемесячных выплат ещё на 6 месяцев. Условие – доход семьи в 2018 году должен быть менее 1,5 минимума трудоспособного гражданина в Белгородской области во втором квартале 2018 года, рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Белгородской области.