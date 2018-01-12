Как реагируют на щедрование в Белгороде?

Вечером 13 числа дети наряжаются и ходят по домам, приговаривая: «Щедровочка щедровала, под оконцем ночевала…» в надежде, что их одарят сладостями, а, может, и монетами. Традиция щедрования, как и колядовки, зародилась на Руси давно и существует до сих пор. Но раньше всё было куда интереснее.
В древних мифах Миланка – дочь Василия-Луны, похищенная ужасным змеем и спасённая богатырём Васильчиком. У славян существует поверье, согласно которому на Щедрый вечер приходят Миланка и Василий, чтобы погостить и принести в дом благополучие и удачу на весь следующий год. На Руси собирались семьями и накрывали богатый стол. Главным блюдом считалась кутья – пшеничная либо рисовая каша с мёдом, изюмом или орехами.
После ужина молодёжь наряжалась на щедрование: яркие одежды, маски, украшения. Разукрашенные шли по друзьям и родственникам. Как говорит история, щедровать могли только девушки, но «водить Миланку» могли все. Пели специальные обрядовые песни, в которых славили хозяев, а семье желали благополучия и добра. Отказать щедровальникам в подарках считалось плохой приметой, ведь они несли счастье в дом. Поэтому их щедро одаривали вкусностями, пирогами, варениками, а порой и деньгами.
Пели девушки такие щедривки:
Добрый вечер, щедрый вечер
Добрым людям на здоровье,
Что ты, тётка, наварила,
Что ты, тётка, напекла?
Неси скорее до окна.
Не щипай да не ломай,
Нам по целому давай.
После ритуала отправлялись на распутье, где сжигали большой сноп сена – Дидуху – и прыгали через костёр. Так они избавлялись от злых духов и очищались от нечистой силы.
А утром 14 января было принято засевать, и это дело доверяли уже молодым людям. Одного из них наряжали в женскую одежду и называли Миланкой. Хорошей приметой считалось, если первым в дом зайдёт молодой юноша и засыплет порог пшеном – тогда год будет урожайным.
Сегодня обходятся простым семейным застольем и щедрованием. Мы решили проверить на себе, каково это – подходить в Белгороде к незнакомым людям и петь весёлые песни. Угостит ли нас кто-нибудь? Смотрите в нашем видео.
Видео Николая Русанова