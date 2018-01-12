Как реагируют на щедрование в Белгороде?

Вечером 13 числа дети наряжаются и ходят по домам, приговаривая: «Щедровочка щедровала, под оконцем ночевала…» в надежде, что их одарят сладостями, а, может, и монетами. Традиция щедрования, как и колядовки, зародилась на Руси давно и существует до сих пор. Но раньше всё было куда интереснее.