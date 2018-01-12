Дистанции от одного до десяти километров преодолеют участники «Лыжни России-2018»

Все желающие, не имеющие медицинских ограничений, смогут выйти на дистанцию на велолыжероллерной трассе «Олимпия» в Белгороде и в оздоровительном комплексе «Лесная сказка» в Губкинском городском округе.
Мальчики и девочки 2004 года рождения и моложе пройдут на лыжах 1 км, как и участники VIP-гонки и гонки в открытой группе.
Юноши и девушки 2000-2003 годов рождения и женщины преодолеют 5 км, мужчины – десять километров.
Регистрация участников пройдёт в день соревнований с 8:30 – 11:00. Первая гонка стартует в 12 часов, мужчины выйдут на старт в 13:15.
Победителей и призёров наградят медалями и дипломами.