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Дистанции от одного до десяти километров преодолеют участники «Лыжни России-2018»

12 января 2018, 17:52
В Белгородской области массовая лыжная гонка пройдёт 10 февраля.

Все желающие, не имеющие медицинских ограничений, смогут выйти на дистанцию на велолыжероллерной трассе «Олимпия» в Белгороде и в оздоровительном комплексе «Лесная сказка» в Губкинском городском округе.

Мальчики и девочки 2004 года рождения и моложе пройдут на лыжах 1 км, как и участники VIP-гонки и гонки в открытой группе.

Юноши и девушки 2000-2003 годов рождения и женщины преодолеют 5 км, мужчины – десять километров.

Регистрация участников пройдёт в день соревнований с 8:30 – 11:00. Первая гонка стартует в 12 часов, мужчины выйдут на старт в 13:15.

Победителей и призёров наградят медалями и дипломами.

#Новости#Озк лесная сказка#Лыжероллерная трасса олимпия#Лыжня России#Спорт
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