1,5 тысячи литров алкогольной продукции задержали в прошлом году в Белгородской области

Совместно с главами муниципалитетов и общественниками контрольно-надзорные органы составили 214 административных протоколов о правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции на 2,8 млн рублей, из них выплатили 2,4 млн рублей, причём 149 дел об административных правонарушениях касаются незаконного перевоза алкоголя из Украины в Россию. В прошлом году задержали 1 551 л алкогольной продукции.