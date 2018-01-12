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1,5 тысячи литров алкогольной продукции задержали в прошлом году в Белгородской области

12 января 2018, 17:35
В прошлом году контрольно-надзорные органы региона провели больше 1100 проверок пищевой продукции.

Были взяты 639 образцов, из которых 56 (9%) оказались не соответствующими качеству. Это 42 пробы молочной, четыре пробы мясной и две пробы плодоовощной продукции, три пробы мёда и пять проб прочей продукции.

В результате этих проверок было составлено 339 протоколов об административных правонарушениях и выписано штрафов на 2,087 млн рублей.

Совместно с главами муниципалитетов и общественниками контрольно-надзорные органы составили 214 административных протоколов о правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции на 2,8 млн рублей, из них выплатили 2,4 млн рублей, причём 149 дел об административных правонарушениях касаются незаконного перевоза алкоголя из Украины в Россию. В прошлом году задержали 1 551 л алкогольной продукции.

Ассоциация «Качество жизни» проверила 22 тыс. партий «горячительных» напитков, 95 % из них выдан сертификат соответствия.

Департамент экономразвития региона за прошлый год привлёк к административной ответственности 88 должностных и юридических лиц за непредоставление деклараций о розничной продаже алкогольной продукции. Сумма штрафов составила 1,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

#Новости#Алкогольная продукция#Голосование по Конституции#Общество
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