1,5 тысячи литров алкогольной продукции задержали в прошлом году в Белгородской области

Были взяты 639 образцов, из которых 56 (9%) оказались не соответствующими качеству. Это 42 пробы молочной, четыре пробы мясной и две пробы плодоовощной продукции, три пробы мёда и пять проб прочей продукции.
В результате этих проверок было составлено 339 протоколов об административных правонарушениях и выписано штрафов на 2,087 млн рублей.
Совместно с главами муниципалитетов и общественниками контрольно-надзорные органы составили 214 административных протоколов о правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции на 2,8 млн рублей, из них выплатили 2,4 млн рублей, причём 149 дел об административных правонарушениях касаются незаконного перевоза алкоголя из Украины в Россию. В прошлом году задержали 1 551 л алкогольной продукции.
Ассоциация «Качество жизни» проверила 22 тыс. партий «горячительных» напитков, 95 % из них выдан сертификат соответствия.
Департамент экономразвития региона за прошлый год привлёк к административной ответственности 88 должностных и юридических лиц за непредоставление деклараций о розничной продаже алкогольной продукции. Сумма штрафов составила 1,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.