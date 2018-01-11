За удар по лицу полицейского белгородец отсидит почти три года

Наряд полиции был направлен в переулок Ленинский, где шла драка. Там стражи правопорядка остановили компанию из нескольких молодых людей. Одним из них был ранее судимый 28-летний местный житель. Он пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Услышав предложение проследовать в полицию, мужчина отреагировал агрессивно и дважды ударил полицейского по лицу.