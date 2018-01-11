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За удар по лицу полицейского белгородец отсидит почти три года

11 января 2018, 15:28
Преступление было совершено 6 октября прошлого года в Чернянке Белгородской области.

Наряд полиции был направлен в переулок Ленинский, где шла драка. Там стражи правопорядка остановили компанию из нескольких молодых людей. Одним из них был ранее судимый 28-летний местный житель. Он пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Услышав предложение проследовать в полицию, мужчина отреагировал агрессивно и дважды ударил полицейского по лицу.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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