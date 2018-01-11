За десять дней границу в Белгородской области пересекли более 100 тысяч человек

Происшествий не было, обстановка на белгородском участке российско-украинской границы стабильная.
Через многосторонние автомобильные пункты пропуска таможни проследовало 107 023 физических лиц, 24 739 легковых автомобилей, 613 грузовых, 981 пассажирских автобусов.
Наибольшее количество транспорта через таможню прошло с 4 по 6 января. В каждый из этих дней было оформлено более 1,3 тыс. автомобилей.
На 17 % физических лиц, на 14 % автобусов и на 26 % легковых автомобилей больше проследовало через пункты пропуска Нехотеевка, Шебекино, Грайворон, Ровеньки (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
В 2 раза больше оформили товаров – 1309 партий. На 13,3 % возросло количество оформленных таможенных операций по временному ввозу автомобилей физлицами для личного пользования, сообщает пресс-служба Белгородской таможни.