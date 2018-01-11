Новую школу в микрорайоне «Луч» открыли в Белгороде

В Белгороде уже стало доброй традицией начинать новый год с открытия школы. При поддержке федерального центра и регионального правительства у нас в Белгороде за последние три года открывается уже четвёртая школа, мы создали почти три тысячи мест. Открытие этого образовательного центра было долгожданным событием для всех жителей микрорайона, потому что в микрорайоне «Луч» живут порядка 1800 детей школьного возраста, сегодня они имеют возможность ходить в этот образовательный центр, который будет включать в себя и детский сад, и школу, и бассейн. Соседние четыре школы частично избавятся от второй смены. Константин Полежаев