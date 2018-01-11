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Новую школу в микрорайоне «Луч» открыли в Белгороде

11 января 2018, 13:10
Она называется центр образования № 15 «Луч» и находится на улице Щорса, 59 а.

Сегодня, 11 января, состоялось официальное открытие этого центра, хотя учёба у школьников «Луча» началась ещё вчера.

Новая школа рассчитана на 960 мест, но сейчас в ней обучаются 647 школьников с первого по восьмой класс. Это дети, которые живут в микрорайоне «Луч», но ходили в близлежащие школы. С 1 сентября этого года в этом центре образования будут обучаться дети с первого по одиннадцатый класс.

Вы получаете не просто школу, а самую современную в городе Белгороде: и по внешнему дизайну, и по внутреннему содержанию, и по оборудованию. Я думаю, что у вас и учителя будут самыми хорошими преподавателями. Внутреннее содержание школы будет соответствовать её облику. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

В Белгороде уже стало доброй традицией начинать новый год с открытия школы. При поддержке федерального центра и регионального правительства у нас в Белгороде за последние три года открывается уже четвёртая школа, мы создали почти три тысячи мест. Открытие этого образовательного центра было долгожданным событием для всех жителей микрорайона, потому что в микрорайоне «Луч» живут порядка 1800 детей школьного возраста, сегодня они имеют возможность ходить в этот образовательный центр, который будет включать в себя и детский сад, и школу, и бассейн. Соседние четыре школы частично избавятся от второй смены. Константин Полежаев

мэр Белгорода

Он сообщил, что дополнительно в школе будут открыты три дошкольные группы, которые педагогические работники адаптируют для последующего перехода в школу. Там будет предусмотрено 75 мест.

Глава региона на открытии подарил центру образования сертификат на робоквантум для школьного технопарка, а мэр Белгорода – сертификат на приобретение игрового оборудования для дошкольных групп.

В центре образования оборудованы два спортивных зала, актовый зал с гримёркой, издательский центр с мини-типографией, столовая, два кабинета информатики, 16 кабинетов начальных классов и 31 предметный кабинет. Кроме этого есть «Город мастеров» – это творческое пространство, где будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству: валяние из войлока, лепка из глины, изготовление кукол, плетение из лент.

Безусловно, одна из задач центра образования – это не только дать детям знания, предусмотренные государственными стандартами, но и предложить возможности дополнительного образования. Эта площадка ориентирована на то, чтобы дети, перейдя из разных школ Белгорода, могли посмотреть, какие же возможности есть у нашего дополнительного образования. Сейчас здесь работают одни из наших лучших педагогов, которые показывают, какие изделия можно делать руками – то, что детям интересно и полезно. Площадка будет работать несколько дней, дети смогут попробовать и определиться, чем они хотят заниматься. Ирина Гричаникова

глава управления образования Белгорода

Она добавила, что подобные презентации проходят несколько раз в год и в разных учебных учреждениях города.

Концепция новой школы – «школа полидеятельностного образования: лидерство, успешность, человечность (ЛУЧ)».

В центре образования «Луч» уделят внимание и здоровью детей. Так, в кабинете здоровья будут работать два врача-педиатра из четвёртой городской детской поликлиники. Кроме этого, в школе есть КМД «Здоровый ребёнок» – компьютерная диагностика, позволяющая определить психофизическое состояние ребёнка. Обследование на нём пройдут все учащиеся, с первого по одиннадцатый класс. Затем дети получат рекомендации: за какой партой им следует сидеть, какие упражнения выполнять. Отдельную работу медицинские работники проведут с теми, у кого выявят нарушения здоровья.

По информации департамента образования, школа полностью укомплектована учителями.

Застройщиком школы выступил ООО «Трансюжстрой-ПГС», который в прошлом году ввёл в эксплуатацию школу № 50 в Белгороде. Образовательный центр был построен менее чем за восемь месяцев. По словам Евгения Савченко, стройкой руководил Антон Словецкий.

Работа была выстроена в идеале, соблюдалась технология. Были соблюдены те моменты, которые не учитывались при строительстве 50-й школы. Люди самоотверженно работали без праздников и выходных. Летом не только 12, но и 16 часов велась стройка. После 8 марта выкопали первый ковш, а 27 октября сдали этот объект. Анатолий Антипов

председатель совета директоров ООО «Трансюжстрой-ПГС»

Школа построена в рамках областной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016-2025 годы».

Сегодняшнее событие – это свидетельство того, что дан хороший стратегический старт президентской инициативе, которая называется «Десятилетие детства». Нам поставлена задача, чтобы в нашей стране было самое передовое образование, вот наше сегодняшнее событие – ввод школы в микрорайоне «Луч» является таким приятным свидетельством. Я считаю, что это преобразит и сам микрорайон, решит очень многие проблемы его жителей. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

По информации Ирины Гричаниковой, к 5 августа планируется открытие ещё одной новой школы в Белгороде. Это образовательное учреждение будет рассчитано на 500 детей в микрорайоне Новый-2.

столоваястоловая
спортивный залспортивный зал
мини-типографиямини-типография
Образовательный центр "Луч"Образовательный центр "Луч"
Образовательный центр "Луч"Образовательный центр "Луч"
Образовательный центр "Луч"Образовательный центр "Луч"
гримёркагримёрка
Новую школу в микрорайоне «Луч» открыли в БелгородеНовую школу в микрорайоне «Луч» открыли в Белгороде
Новую школу в микрорайоне «Луч» открыли в БелгородеНовую школу в микрорайоне «Луч» открыли в Белгороде
Новую школу в микрорайоне «Луч» открыли в БелгородеНовую школу в микрорайоне «Луч» открыли в Белгороде
Новую школу в микрорайоне «Луч» открыли в БелгородеНовую школу в микрорайоне «Луч» открыли в Белгороде
мастер-классы по декоративно-прикладному творчествумастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
Новую школу в микрорайоне «Луч» открыли в БелгородеНовую школу в микрорайоне «Луч» открыли в Белгороде
дошкольники в Образовательном центре "Луч"дошкольники в Образовательном центре "Луч"
дошкольники в Образовательном центре "Луч"дошкольники в Образовательном центре "Луч"
Новую школу в микрорайоне «Луч» открыли в БелгородеНовую школу в микрорайоне «Луч» открыли в Белгороде
Новую школу в микрорайоне «Луч» открыли в БелгородеНовую школу в микрорайоне «Луч» открыли в Белгороде
столовая

#Новости#Школа#Луч#Город
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