Минимальный набор продуктов обходится белгородцам в 3087 рублей в месяц

В конце декабря 2017 года стоимость условной продуктовой корзины в России составляла 3750 рублей. За месяц она подорожала на 0,8%, за год — на 1,6%, сообщает портал «Экономика и жизнь».
Дороже всего набор самых необходимых продуктов в расчёте на месяц стоил в декабре на Чукотке (8980 рублей), в Магаданской области (6707 рублей), Республике Саха (6269 рублей), Камчатском крае (6056 рублей) и на Сахалине (5232 рубля).
Наиболее низкие цены оказались в Саратовской (3071 рубль) и Белгородской (3087 рублей) областях, в Мордовии (3111 рублей), в Липецкой (3111 рублей) и Курской (3133 рубля) областях.
Среднестатистический москвич потратил на минимум еды 4583 рубля, петербуржец — 4529 рублей.