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Девять традиционных мест зимней рыбной ловли предусмотрено в Белгородской области

11 января 2018, 15:36
Глава регионального МЧС рассказал, как будет обеспечиваться безопасность на водных объектах в зимний период.

На сегодняшний день льда на водоёмах нет. Метеорологи обещают похолодание в ближайшие дни, что приведёт к образованию тонкого ледяного покрова. И нетерпеливые рыбаки могут выйти на рыбалку, не дождавшись, пока лёд станет достаточно прочным.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и спасатели МЧС проводили ежедневные патрулирования на водоёмах и в праздничные дни, и будут делать это в дальнейшем. С 30 декабря по 8 января спасатели, полицейские и представители Всероссийского общества спасания на водах 76 раз выехали на популярные для рыбалки места, провели с рыбаками профилактические беседы, выдали буклеты с правилами поведения на воде зимой.

Все средства для обеспечения безопасности рыбаков у нас имеются, в том числе беспилотная авиация. Я не рекомендую выходить на лёд тоньше 10 см, при этом нужно иметь при себе спасательные жилет, круг и верёвку. Жилет стоит около полутора тысяч рублей. Все мы понимаем, что это незначительная сумма, когда речь идёт о спасении жизни. Сергей Потапов

Также Сергей Потапов призвал родителей не оставлять без присмотра детей и не отпускать их на водоёмы.

В Белгородской области предусмотрено девять традиционных мест зимней рыбной ловли:

  • район центрального пляжа (Белгород);
  • река Северский Донец (Белгород);
  • Белгородское водохранилище (Белгород);
  • Белгородское водохранилище (Соломино, Белгородский район);
  • Белгородское водохранилище (Дорогобужино, Белгородский район);
  • река Оскол (Старый Оскол);
  • Старооскольское водохранилище (Старооскольский городской округ);
  • река Нежеголь (Шебекинский район);
  • Белгородское водохранилище (Маслова Пристань, Шебекинский район)

В прошлые годы там собиралось до 1000 рыбаков.

В новогодние выходные дни на водоёмах региона никто не пострадал.

#Новости#Лед#Сергей потапов#ГУ МЧС России по Белгородской области#Зимняя рыбалка#Общество
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