Девять традиционных мест зимней рыбной ловли предусмотрено в Белгородской области

На сегодняшний день льда на водоёмах нет. Метеорологи обещают похолодание в ближайшие дни, что приведёт к образованию тонкого ледяного покрова. И нетерпеливые рыбаки могут выйти на рыбалку, не дождавшись, пока лёд станет достаточно прочным.
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и спасатели МЧС проводили ежедневные патрулирования на водоёмах и в праздничные дни, и будут делать это в дальнейшем. С 30 декабря по 8 января спасатели, полицейские и представители Всероссийского общества спасания на водах 76 раз выехали на популярные для рыбалки места, провели с рыбаками профилактические беседы, выдали буклеты с правилами поведения на воде зимой.
Все средства для обеспечения безопасности рыбаков у нас имеются, в том числе беспилотная авиация. Я не рекомендую выходить на лёд тоньше 10 см, при этом нужно иметь при себе спасательные жилет, круг и верёвку. Жилет стоит около полутора тысяч рублей. Все мы понимаем, что это незначительная сумма, когда речь идёт о спасении жизни. Сергей Потапов
Также Сергей Потапов призвал родителей не оставлять без присмотра детей и не отпускать их на водоёмы.
В Белгородской области предусмотрено девять традиционных мест зимней рыбной ловли:
В прошлые годы там собиралось до 1000 рыбаков.
В новогодние выходные дни на водоёмах региона никто не пострадал.