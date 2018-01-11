Девять традиционных мест зимней рыбной ловли предусмотрено в Белгородской области

Все средства для обеспечения безопасности рыбаков у нас имеются, в том числе беспилотная авиация. Я не рекомендую выходить на лёд тоньше 10 см, при этом нужно иметь при себе спасательные жилет, круг и верёвку. Жилет стоит около полутора тысяч рублей. Все мы понимаем, что это незначительная сумма, когда речь идёт о спасении жизни. Сергей Потапов