Благотворительный концерт «Резонанс» проведут в Белгороде

13 и 14 января на одной сцене соберутся белгородские группы «Биомобиль», «Рок-н-ролл Трафик», «Винил-бэнд», «Парк», «Огни Ливерпуля», «Группа N», певица Марина Дроздова и другие музыкальные коллективы. Ведущий концерта – Владимир Марков, автор программы «ПроРок» радио «Мира Белогорья».