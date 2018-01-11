Благотворительный концерт «Резонанс» проведут в Белгороде

13 и 14 января на одной сцене соберутся белгородские группы «Биомобиль», «Рок-н-ролл Трафик», «Винил-бэнд», «Парк», «Огни Ливерпуля», «Группа N», певица Марина Дроздова и другие музыкальные коллективы. Ведущий концерта – Владимир Марков, автор программы «ПроРок» радио «Мира Белогорья».
Стоимость билета – 300 рублей. Собранные средства передадут Центру социального обслуживания населения Белгорода, которые затем направят на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие пройдёт в «Белэкспоцентре». Начало – в 16:00, сообщает пресс-служба городской администрации.
Организатор концерта – компания «Мелодия КВ».