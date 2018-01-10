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Староосколец отобрал у подростка мобильник в качестве платы за помощь в разрешении конфликта

10 января 2018, 14:21
Молодой человек обещал уладить конфликт среди младших товарищей, но вместо этого ограбил одного из них.

14-летний староосколец играл в компьютерную игру и повздорил с другим онлайн-игроком. Подросток поделился проблемой с приятелем, а тот — со своим 18-летним знакомым. Последний пообещал уладить конфликт, но вместо этого украл у обратившегося за помощью дорогой смартфон.

Два месяца спустя, в декабре 2017 года, мать потерпевшего обратилась в полицию. Правоохранители задержали неоднократно судимого 18-летнего жителя Старого Оскола.

В отношении него возбудили уголовное дело по факту грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

Телефон изъяли и вернут владельцу, сообщает пресс-служба УМВД по Старому Осколу.

#Новости#Грабёж#Общество
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