Староосколец отобрал у подростка мобильник в качестве платы за помощь в разрешении конфликта

14-летний староосколец играл в компьютерную игру и повздорил с другим онлайн-игроком. Подросток поделился проблемой с приятелем, а тот — со своим 18-летним знакомым. Последний пообещал уладить конфликт, но вместо этого украл у обратившегося за помощью дорогой смартфон.