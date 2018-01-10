Староосколец отобрал у подростка мобильник в качестве платы за помощь в разрешении конфликта

14-летний староосколец играл в компьютерную игру и повздорил с другим онлайн-игроком. Подросток поделился проблемой с приятелем, а тот — со своим 18-летним знакомым. Последний пообещал уладить конфликт, но вместо этого украл у обратившегося за помощью дорогой смартфон.
Два месяца спустя, в декабре 2017 года, мать потерпевшего обратилась в полицию. Правоохранители задержали неоднократно судимого 18-летнего жителя Старого Оскола.
В отношении него возбудили уголовное дело по факту грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ).
Телефон изъяли и вернут владельцу, сообщает пресс-служба УМВД по Старому Осколу.