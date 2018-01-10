График наружного освещения и перечень освещаемых улиц утвердили в мэрии Белгорода

В 2018 году в оптимальном и ночном режимах будут освещать 2206 участков Белгорода. В январе наружное освещение будет работать примерно с 17 часов до 8 утра, в феврале — с 18 до 7, в марте – с 19 до 6, в апреле — с 20 до 5, в мае — с 20 до 4, в июне и июле — с 21 до 4, в августе — с 20 до 5, в сентябре — с 19 до 6, в октябре — с 18 до 6, в ноябре — с 17 до 7, в декабре — с 17 до 8 часов. Точное расписание и полный список улиц указаны в постановлении администрации.