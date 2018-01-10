График наружного освещения и перечень освещаемых улиц утвердили в мэрии Белгорода

В 2018 году в оптимальном и ночном режимах будут освещать 2206 участков Белгорода. В январе наружное освещение будет работать примерно с 17 часов до 8 утра, в феврале — с 18 до 7, в марте – с 19 до 6, в апреле — с 20 до 5, в мае — с 20 до 4, в июне и июле — с 21 до 4, в августе — с 20 до 5, в сентябре — с 19 до 6, в октябре — с 18 до 6, в ноябре — с 17 до 7, в декабре — с 17 до 8 часов. Точное расписание и полный список улиц указаны в постановлении администрации.
Праздничную иллюминацию на улицах Белгорода включат ко Дню защитника Отечества (23–25 февраля), к Международному женскому дню (8–11 марта), Празднику Весны и Труда (29 апреля – 2 мая), ко Дню Победы (8–9 мая), Дню России (10–12 июня), Дню города и Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (4–5 августа), Дню народного единства (3–5 ноября) и в предновогодние дни (18–31 декабря).
Кроме того, предусмотрено архитектурно-декоративное освещение авто-, аэро- и железнодорожного вокзалов и привокзальных площадей, а также памятников и мемориальных комплексов.