Белгородец инсценировал грабёж, чтобы не возвращать долг

Житель Белгорода был должен знакомой 80 тысяч рублей. Он сообщил ей, что готов отдать деньги, хотя на самом деле не планировал их возвращать. Чтобы оправдать невозврат долга, мужчина имитировал нападение: сам связал свои руки и ноги электрическим шнуром. Далее он позвонил женщине, набрав носом её телефонный номер, сказал, что неизвестные связали его и украли деньги, и попросил вызвать полицию. Позже псевдопотерпевший написал заявление о якобы совершённом неизвестными людьми разбойном нападении с использованием предмета, используемого в качестве оружия, и хищении 80 тысяч рублей. Когда полицейские осматривали место происшествия, он указал им на часть кабеля, которым его якобы связали, то есть создал искусственное доказательство обвинения.