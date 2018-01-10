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Белгородец инсценировал грабёж, чтобы не возвращать долг

10 января 2018, 17:59
Должник связал себя кабелем, набрал носом номер телефона кредитора и сообщил, что его ограбили.

Житель Белгорода был должен знакомой 80 тысяч рублей. Он сообщил ей, что готов отдать деньги, хотя на самом деле не планировал их возвращать. Чтобы оправдать невозврат долга, мужчина имитировал нападение: сам связал свои руки и ноги электрическим шнуром. Далее он позвонил женщине, набрав носом её телефонный номер, сказал, что неизвестные связали его и украли деньги, и попросил вызвать полицию. Позже псевдопотерпевший написал заявление о якобы совершённом неизвестными людьми разбойном нападении с использованием предмета, используемого в качестве оружия, и хищении 80 тысяч рублей. Когда полицейские осматривали место происшествия, он указал им на часть кабеля, которым его якобы связали, то есть создал искусственное доказательство обвинения.

В суде белгородец признал вину и раскаялся. Октябрьский районный суд Белгорода признал его виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ). Мужчину приговорили к двум годам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также он выплатит в счёт материального ущерба 7387 рублей городскому и 268 рублей областному УМВД, сообщает пресс-служба Октябрьского райсуда.

#Новости#Преступление#Общество
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