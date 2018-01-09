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Старооскольский водоканал оштрафовали за нарушения

9 января 2018, 10:29
Санкции на предприятие наложили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Плановую проверку старооскольского водоканала сотрудники ведомства провели в октябре 2017 года. В результате были найдены различные нарушения санитарного законодательства.

В частности, на предприятии не соблюдались нормы первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения, а согласованные проекты санитарной охраны источников воды вовсе отсутствовали. Также отсутствовали санитарно-эпидемиологические заключения на использование Бор-Малявинского и Ильинского водозаборов, водозаборных скважин в сёлах Новониколаевка, Нагольное, Верхне-Чуфичёво, Котенёвка, Нижне-Чуфичёво, Прокудино, Шмарное, Чужиково, Казачок, Монаково. В сёлах Котенёвка и Нижне-Чуфичёво, на хуторе Петровском качество питьевой воды не удовлетворяло требованиям по микробиологиии санитарно-химическим показателям.

Были найдены и другие нарушения, в том числе связанные с очисткой сточных вод.

В итоге сотрудники регионального управления Роспотребнадзора вынесли в отношении старооскольского водоканала семь «штрафных» постановлений на 300 тыс. рублей. Оштрафованы и должностные лица предприятия. Выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

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