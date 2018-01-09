Старооскольский водоканал оштрафовали за нарушения

В частности, на предприятии не соблюдались нормы первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения, а согласованные проекты санитарной охраны источников воды вовсе отсутствовали. Также отсутствовали санитарно-эпидемиологические заключения на использование Бор-Малявинского и Ильинского водозаборов, водозаборных скважин в сёлах Новониколаевка, Нагольное, Верхне-Чуфичёво, Котенёвка, Нижне-Чуфичёво, Прокудино, Шмарное, Чужиково, Казачок, Монаково. В сёлах Котенёвка и Нижне-Чуфичёво, на хуторе Петровском качество питьевой воды не удовлетворяло требованиям по микробиологиии санитарно-химическим показателям.