Печальную статистику ДТП на ж/д переездах 2018 года белгородские водители открыли накануне Рождества

Как сообщает пресс-служба ЮВЖД, в прошедшем году в семи дорожно-транспортных происшествиях пострадало девять человек, трое из них погибли. При этом в 2016 году было зафиксировано три случая ДТП, один из которых – со смертельным исходом. Причина остаётся прежней: крайне низкий уровень дисциплины водителей транспортных средств, продолжающих грубо нарушать правила дорожного движения.