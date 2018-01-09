Печальную статистику ДТП на ж/д переездах 2018 года белгородские водители открыли накануне Рождества

Как сообщает пресс-служба ЮВЖД, в прошедшем году в семи дорожно-транспортных происшествиях пострадало девять человек, трое из них погибли. При этом в 2016 году было зафиксировано три случая ДТП, один из которых – со смертельным исходом. Причина остаётся прежней: крайне низкий уровень дисциплины водителей транспортных средств, продолжающих грубо нарушать правила дорожного движения.
Неутешительная статистика
Регулируемый, оборудованный автоматической сигнализацией железнодорожный переезд 750 км участка Валуйки-Рай в текущем году стал местом двух ДТП. 19 января автомобиль ВАЗ-2121 столкнулся на нём с одиночно следующим локомотивом. Водителя с травмами доставили в реанимационное отделение Валуйской ЦРБ. Движение поездов организовали по соседнему пути перегона. А 26 ноября здесь был тяжело травмирован водитель КамАЗа, допустивший столкновение с локомотивом маневрового тепловоза.
На переезде 81 км станции Ездоцкий 18 апреля Mitsubishi Mirage протаранила пассажирский состав сообщением Белгород-Новосибирск. Поезд №124 задержали, а водителя иномарки доставили в больницу.
27 апреля на железнодорожном переезде 654 км участка Голофеевка – Чернянка, где ВАЗ-2115 преградил путь пригородному электропоезду Старый Оскол – Валуйки, к счастью, обошлось без пострадавших и схода подвижного состава.
«Лада Веста» 12 августа не разминулась с грузовым поездом на 24 км перегона Кривецкая – Чаплыжное. Машинист, приближаясь к переезду со скоростью 60 км/ч, применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния соударения избежать не удалось. Легковой автомобиль, в салоне которого находились водитель с женой и ребёнком, повис на автосцепке локомотива. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в Мантуровскую ЦРБ Курской области.
7 ноября на 5 км участка Нежеголь – Шебекино автоледи на ВАЗ–2114 въехала в грузовой поезд, получив травмы, несовместимые с жизнью.
Трагедия разыгралась и вечером 3 декабря на регулируемом железнодорожном переезде 686 км станции Беломестная. Несмотря на запрещающий сигнал светофора и исправно работающую сигнализацию, автомобиль марки «Тойота-Корона» выехал на железнодорожные пути перед приближающимся хозяйственным поездом. Машинист электровоза ВЛ-11 поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли два человека, а ещё два пассажира госпитализированы.
Уже в 2018 году утром 6 января на железнодорожном регулируемом переезде в районе старого зоопарка Белгорода водитель автомобиля «Мазда», несмотря на запрещающий сигнал светофора и исправно работающую сигнализацию, выехал на железнодорожные пути перед приближающимся вывозным поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал, схода подвижного состава не произошло. На график движения поездов ДТП не повлияло.
Предотвратить трагедию
Чтобы предупредить ДТП на переездах, в Белгородском регионе Юго-Восточной магистрали активизировали профилактическую работу.
В целях укрепления дисциплины водителей проводим встречи с коллективами предприятий, которые используют в своей работе автотранспорт в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах, учебных заведениях. Разъясняем правила проезда непосредственно на железнодорожных переездах, распространяем памятки, демонстрируем видеоролики, направляем письменные обращения в автохозяйства, выступаем в СМИ. При этом внимание акцентируем на тяжести последствий ДТП и личной ответственности водителей.
Александр Катунин
заместитель начальника Юго-Восточной дирекции инфраструктуры по Белгородскому региону
В 2017 году в регионе прошли массовые профилактические мероприятия «Железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности», «Внимание, переезд!», «Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам». Кроме белгородских железнодорожников, в них приняли участие представители муниципальных образований, дорожных служб, ГИБДД, Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте, слушатели факультета первоначального образования Белгородского юридического института МВД РФ и Белгородского городского казачьего общества.
В целом в течение года проинструктировали более 20 000 автолюбителей и профессионалов, раздали порядка 12 000 специальных памяток.
В зоне особого внимания
С 20 октября по 15 ноября в Белгородском регионе прошёл внеочередной комиссионный осмотр всех железнодорожных переездов, а их насчитывается 101, и автодорог на подходах к ним. Особое внимание уделили тем местам повышенной опасности, на которых произошли ДТП. Результаты проверки зафиксировали в актах, которые поступят причастным организациям для устранения выявленных замечаний в установленные сроки.
Установленным порядком закрыт железнодорожный переезд 568 км перегона Шумаково-Солнцево, а также с администрацией и ГИБДД согласовано закрытие переезда 746 км участка Рай-Валуйки. На заседаниях межведомственного Совета безопасности Белгородской области железнодорожники не раз вносили предложения о закрытии малодеятельных переездов и строительстве путепроводных развязок.
Также поднимались и вопросы оборудования подходов средствами фото-видео-фиксации, организации работниками ГИБДД на постоянной основе рейдов на переездах по выявлению нарушителей правил дорожного движения. По мнению ЮВЖД, районные администрации и городские округа должны установить контроль над состоянием подходов автодорог, а балансодержатели – позаботиться о том, чтобы оно соответствовало нормативным требованиям.
В марте 2017 года первый комплекс для видеоконтроля и фиксации нарушений ПДД появился на переезде у станции Холки Чернянского района. Составлен перспективный план по оборудованию подобными комплексами 23 ж/д переездов на территории Белгородской области в течение пяти лет.
На заседании, которое прошло в Белгороде 30 ноября прошедшего года, предлагалось инициировать обращение от имени регионального законодательного собрания в Госдуму РФ по вопросам ужесточения меры ответственности за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды. В частности, предусмотреть за первоначальное нарушение лишение права управления до двух лет, а за повторное – пожизненное лишение водительского удостоверения.
Как отметили в руководстве ЮВЖД, необходимо инициировать также обращение о лицензировании пассажирских перевозок с обязательным проведением технической учёбы водительского состава. Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств нуждаются в дополнениях: обязательная отработка практических навыков проезда через железнодорожные пути, а также порядка действий при вынужденной остановке на переезде и других нештатных ситуациях.