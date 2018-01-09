Один ребёнок погиб в ДТП в Белгородской области за восемь дней 2018 года

В Госавтоинспекции региона подвели итоги работы в праздничные дни. С 1 по 8 января зафиксировано 16 дорожно-транспортных происшествий. В сравнении с прошлым годом число ДТП в Белгородской области сократилось почти на треть.
В результате аварий погиб один ребёнок, ещё четыре получили ранения. Всего погибло пять человек, 19 получили травмы.
163 водителя отстранили от управления за езду в нетрезвом виде. Более 4 000 человек привлекли к административной ответственности, из них 301 не предоставил преимущество пешеходам, 300 – нарушили правила перевозки детей.
Скрытые патрули выявили 40 нарушений правил дорожного движения, из них 14 – выезд на встречную полосу, сообщили в пресс-службе ГИБДД Белгородской области.