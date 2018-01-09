Новогоднее химическое шоу устроили для абитуриентов в Белгородском госуниверситете

Мы хотим, чтобы к нам на первый курс пришли люди, сделавшие осознанный выбор. Мы помогаем им подготовиться, у нас есть заочная школа. Мы имеем хороший опыт, чтобы популяризировать химию. И наше сегодняшнее мероприятие – это часть большой профориентационной работы. Людмила Дейнека