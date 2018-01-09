Новогоднее химическое шоу устроили для абитуриентов в Белгородском госуниверситете

«Химический десант» показал опыты «Джинн» и «Вулкан» и провёл наглядное исследование продуктов питания.
Мы хотим, чтобы к нам на первый курс пришли люди, сделавшие осознанный выбор. Мы помогаем им подготовиться, у нас есть заочная школа. Мы имеем хороший опыт, чтобы популяризировать химию. И наше сегодняшнее мероприятие – это часть большой профориентационной работы. Людмила Дейнека
доцент кафедры общей химии НИУ «БелГУ»
Также в программе шоу были предусмотрены конкурсы, победители которых награждались сертификатами.
Участниками новогодней программы стили школьники 9-11-х классов, а главными действующими лицами – сказочные персонажи, студенты, магистранты и аспиранты Института инженерных технологий и естественных наук НИУ «БелГУ».
По информации пресс-службы вуза, подобные научные шоу «Химический десант» планирует проводить в общеобразовательных учреждениях области.
Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»